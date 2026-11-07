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"Спадковість - річ безжальна": Мозгова звернулася до матері

Христина Трохимчук
7 листопада 2026, 12:42
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Олена Мозгова привітала маму з днем народження та розповіла, які риси вона успадкувала від неї.
Олена Мозгова звернулася до мами
Олена Мозгова звернулася до мами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

Ви дізнаєтеся:

  • Як змінилися стосунки Олени Мозгової з матір'ю
  • Які риси характеру продюсерка помічає в собі

Українська продюсерка Олена Мозгова звернулася до мами в день її народження. З цієї нагоди знаменитість опублікувала в Instagram зворушливе привітання та показала особливі архівні фотографії.

За словами Олени, у дитинстві мама здавалася їй всемогутньою людиною, здатною вирішити будь-яку глобальну проблему. Однак із дорослішанням дитяче захоплення переросло в глибоку повагу до материнської мудрості, краси та принциповості.

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Олена Мозгова в дитинстві з мамою
Олена Мозгова в дитинстві з мамою / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Я й досі дивлюся на тебе із захопленням. Я виросла, але захоплення нікуди не зникло. Просто змінилася його природа. Тепер я бачу не лише маму. Я бачу жінку. Красиву, складну, сильну, іноді категоричну, завжди справжню. Жінку, яка ніколи не потребувала чужого дозволу, щоб бути собою", - написала Мозгова.

Окрім компліментів щодо розуму та вишуканого смаку матері, продюсерка з гумором зазначила, що з роками дедалі частіше помічає в собі риси рідної людини. Зокрема, Олена визнала, що успадкувала від мами впертість.

Олена Мозгова схожа на маму
Олена Мозгова схожа на маму / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"З роками я дедалі частіше впізнаю тебе в собі. У жестах, інтонаціях, реакціях, у впертості, яку раніше вважала виключно твоєю особливістю. Тепер доводиться визнати: спадковість - річ безжальна, але в нашому випадку досить щедра. І якщо в дитинстві я дивилася на тебе із захопленням, бо ти була моєю мамою, то сьогодні я захоплююся тобою ще й тому, що розумію, якою непересічною жінкою мені пощастило називати маму", - розповіла Олена Мозгова.

Олена Мозгова
Олена Мозгова / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

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