ДБР повідомило про підозру учасниці шоу "Майстер-шеф": що загрожує за участь у проекті

Тепер учасниці "Майстер-шеф" загрожує серйозне покарання, якщо її провина буде доведена.

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Вікторію Кузнєцову звинувачують у ухиленні від служби / Колаж Главред, фото СТБ

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Про яку учасницю йдеться

Що їй тепер загрожує

За даними Державного бюро розслідувань, його співробітники повідомили про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу "МайстерШеф". Ймовірно, йдеться про Вікторію Кузнєцову, яка знімалася у 16-му сезоні кулінарного проєкту.

"Протягом кількох місяців вона не виконувала службові обов’язки, але продовжувала отримувати грошове забезпечення", - йдеться на сайті відомства.

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За матеріалами слідства, з квітня по серпень 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза межами лікарні.

Вікторія Кузнєцова вибула з проєкту за крок до фіналу / Фото instagram.com/woodvictoria

Жінка перебувала в Києві, Харкові та Одеській області, займалася власними справами і навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту "МайстерШеф".

Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати.

У результаті державі завдано збитків на суму майже 250 тис. грн.

Співробітники ДБР також перевіряють можливу причетність до цієї справи інших осіб. Зокрема, з’ясовують, чи сприяли посадові особи військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні.

Майстер Шеф / інфографіка: Главред

Військовослужбовці повідомлені про підозру за:

ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди. Досудове розслідування триває.

Співробітники ДБР з’ясовують усі обставини угоди та можливих співучасників.

У разі, якщо провина молодої жінки буде доведена, їй може загрожувати тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років, а також значний грошовий штраф.

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