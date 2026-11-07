РФ готується до переговорів, запускаючи балістику по Україні: Київ звернувся до США

Зеленський розраховує на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки.

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Окупанти влучили у кілька важливих енергооб'єктів напередодні переговорів / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Основною ціллю нічної атаки РФ була енергетика

Був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом

Україна розраховує на посилення підтримки США на тлі терору Росії

Країна-агресор Росія напередодні тристоронніх переговорів завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 172 дрони та 36 балістичних ракет.

Усі ракети були спрямовані на Київ та область, а головною ціллю знову стала енергетика. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Через атаку у столиці виникли проблеми з постачанням електроенергії, води та тепла. Пошкоджено житлові будинки та Північний міст, частково зруйновано дитячий садок.

Удару зазнали підстанції на Київщині, від яких залежить енергопостачання столиці та центральних регіонів. Енергооб'єкти пошкоджено також у кількох інших областях.

Крім Києва, атакували ще 12 регіонів. Постраждали дев'ятеро людей, серед них одна дитина. Там, де дозволяє безпекова ситуація, на місцях влучань тривають ремонтні та рятувальні роботи.

Чого Київ чекає від Вашингтона

Глава держави подякував усім, хто щодня захищає країну та відновлює зруйноване, щоб Україна пережила зиму. Водночас він окремо звернувся до американських партнерів, вказавши на масштаб загрози для столиці.

"Але коли Росія намагається штовхнути Київ – багатомільйонне місто – і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці. Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки", - наголосив Зеленський.

Особливу роль президент відводить американським законодавцям, пов'язуючи це з наростанням інтенсивності обстрілів.

"Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США. Тому що Росія постійно збільшує кількість своїх ударів. Розраховуємо на єдність обох партій у питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на Путіна. Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру", - заявив президент.

Політична система в США / Інфографіка: Главред

Як перемога демократів на виборах в США може змінити допомогу Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта-міжнародника, кандидата політичних наук Богдана Ференса, допомога Україні не повернеться автоматично до обсягів часів Джо Байдена.

Сильніша опозиція зможе впливати на бюджет і гальмувати окремі рішення президента. Водночас глава Білого дому збереже широкі повноваження, тому фінансова й військова підтримка Києва не зміниться радикально.

Нічний удар РФ по Україні 7 листопада - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Чернігів у суботу, 7 листопада, повністю залишився без електропостачання після нічної атаки російських ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні балістичними ракетами та 172 ударними дронами. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 4 ракети і 149 безпілотників.

Напередодні стало відомо, що під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Рух перекрито в обох напрямках. Зараз на мосту працюють комунальники.

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