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Батька Меган Маркл заарештувало ФБР: йому загрожує 20 років ув’язнення

Олена Кюпелі
7 листопада 2026, 08:13
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Томаса Маркса звинувачують у серйозному злочині, пов’язаному з дитячою порнографією.
Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл і Томас Маркл більше не спілкуються / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, скріншот 7News Spotlight

Коротко:

  • Чому ФБР розпочало розслідування проти батька Меган
  • Який термін йому загрожує

Батько Меган Маркл опинився в центрі гучної кримінальної справи в США. 82-річного Томаса Маркла затримали агенти ФБР у Флориді за звинуваченням у зберіганні матеріалів, що містять сцени сексуального насильства над дітьми. Якщо його провина буде доведена, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Як повідомляє E! News з посиланням на заяву прокуратури США, арешт відбувся 6 листопада 2026 року. Томаса Маркла затримали в закладі для людей похилого віку в місті Лейкленд, штат Флорида. Згодом йому висунули одне федеральне звинувачення - у незаконному зберіганні дитячої порнографії.

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Згідно з матеріалами кримінальної справи, слідчі виявили підозрілі матеріали у двох складських приміщеннях у районі Лос-Анджелеса. Маркл орендував їх з 2008 року. За версією звинувачення, серед вилученого були фотографії із зображеннями неповнолітніх дівчаток, зокрема знімки, на яких був присутній сам Томас.

Томас Маркл
Томасу Марклу загрожує 20 років в'язниці / Скріншот 7News Spotlight

Під час обшуків агенти вилучили близько 78 предметів, зокрема фотослайди, плівкові негативи та книги. Слідство вважає, що частина зображень містить матеріали сексуального насильства над дітьми.

Перший помічник прокурора США Білл Ессайлі заявив, що звинувачення надзвичайно серйозні і влада має намір домогтися притягнення Маркла до відповідальності відповідно до федерального законодавства.

Томас Маркл раніше категорично заперечував звинувачення

Історія набула розголосу ще в жовтні 2026 року. Тоді син Томаса Маркла - Томас-молодший, зведений брат Меган, - заявив, що виявив підозрілі матеріали серед речей батька на Філіппінах і повідомив про це правоохоронним органам.

Після появи цих відомостей Томас Маркл відкинув звинувачення. У розмові з британськими журналістами він назвав їх брехнею і заявив, що не здатний на подібні злочини.

Його дочка Саманта, яка допомагала доглядати за батьком, також виступила на його захист і звинуватила брата в поширенні неправдивих тверджень.

Однак після перевірки інформації до справи долучилося ФБР. Американські слідчі провели обшуки у складських приміщеннях у Каліфорнії, де, згідно з матеріалами справи, й були виявлені заборонені матеріали.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Меган Маркл обмежила спілкування з батьком / фото: instagram.com, Меган Маркл

Після арешту Томас Маркл постав перед федеральним судом у Тампі. Він не визнав провину й не дав зізнавальних показань. Суд дозволив йому очікувати подальшого розгляду справи на волі, але зобов’язав дотримуватися домашнього арешту та носити електронний пристрій контролю.

Як на арешт батька відреагувала Меган Маркл

Меган Маркл давно не підтримує стосунків із батьком. Їхнє спілкування припинилося ще перед її весіллям із принцом Гаррі у 2018 році. Однак нинішня історія стала для герцогині Сассекської особливо болючою.

Ще до арешту Томаса Меган публічно відреагувала на звинувачення, що з’явилися. Вона зізналася, що глибоко вражена почутим, і висловила співчуття дітям, які могли постраждати.

Герцогиня також розповіла, що ще у 2018 році їй передали лист із тривожними відомостями про батька. За її словами, тоді її запевнили, що відповідні заяви перевіряються правоохоронними органами.

Меган наголосила, що рішення дистанціюватися від Томаса та не допускати його до спілкування зі своїми дітьми - принцом Арчі та принцесою Лілібет - було продиктоване бажанням захистити їх.

Меган Маркл допустила журналіста
Меган Маркл відмовилася від батька / Фото Instagram/meghan

"Я сподіваюся, що тепер стане зрозуміло: моє рішення не підтримувати стосунків із батьком і не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми було ухвалено з однієї причини - щоб захистити їх", - заявила вона.

Герцогиня також висловила надію, що розслідування завершиться справедливим рішенням, а безпека дітей залишиться головним пріоритетом.

Що тепер загрожує батькові герцогині Сассекської

Томасу Марклу висунуто одне федеральне звинувачення у зберіганні матеріалів, що містять сцени сексуального насильства над дітьми. Згідно з американським законодавством, у разі визнання винним йому може загрожувати до 20 років ув’язнення.

При цьому кримінальне провадження триває, а звинувачення ще належить довести в суді. Сам Маркл раніше заперечував свою причетність до незаконного зберігання таких матеріалів.

Скандал знову привернув увагу до багаторічного конфлікту в родині Меган Маркл. Поки що герцогиня не повідомляла про намір відновити спілкування з батьком і продовжує наполягати на необхідності захищати своїх дітей.

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Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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