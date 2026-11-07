Коротко:
- Що сталося з актором
- На яку хворобу він страждав
Популярний російський актор, який зіграв у серіалі "Ранетки", Іван Скіцан помер через курячу кістку в горлі.
Як пишуть російські пропагандисти, актор намагався проштовхнути її дротом і розірвав собі стравохід.
У 39-річного артиста з народження був звужений стравохід, через що він переніс понад десять операцій. Коли ковтати стало ще важче, Іван почав проштовхувати їжу саморобним пристосуванням з дроту та трубки від крапельниці.
Він подавився кісткою і знову скористався своїм методом. Після сильного болю в грудях актора госпіталізували. Лікарі витягли осколки та виявили глибоку рану. 3 листопада актор помер у реанімації.
Іван Скицан знімався у фільмі Микити Михалкова "Втомлені сонцем 2" та серіалі "Маргоша".
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