'Вперше хочуть миру': Трамп зробив заяву про угоду між Україною та РФ

Трамп сподівається укласти масштабну угоду, яка стосується війни в Україні.

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В США нібито вперше побачили бажання обох сторін закінчити війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump



Що сказав Трамп:

Київ і Москва вперше хочуть врегулювання війни

Зустрічі щодо переговорів анонсовано на початок наступного тижня

Втрати сторін за місяць в США оцінюють у 25 тисяч людей

Україна та країна-агресорка Росія, на думку президента США Дональда Трампа, вперше справді хочуть завершити війну. Він анонсував нові зустрічі на початку наступного тижня.

Про це Трамп сказав журналістам 6 листопада під час виступу, який опублікував Білий дім на YouTube. За словами американського лідера, він уже провів кілька телефонних розмов щодо врегулювання, а далі їх буде більше.

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При цьому американський лідер не уточнив, з ким саме спілкувався. Попри це Трамп наголосив, що переговорний процес триває і вже має конкретний графік.

"Росія та Україна, я думаю, вперше хочуть врегулювати конфлікт. У нас відбуваються зустрічі. Сьогодні у мене були телефонні розмови. Завтра у мене буде ще. Вони проведуть зустріч у понеділок і вівторок, розумієте? Але вони - я думаю, вони хочуть врегулювати конфлікт", - заявив Трамп.

Що Трамп сказав про майбутню угоду

За словами президента США, потенційна домовленість матиме наслідки далеко за межами України та Росії.

"Я думаю, це буде дуже масштабна угода. Я думаю, вона зачепить всю Європу. Це буде дуже масштабна угода", - вкотре наголосив він.

Трамп також назвав ціну затягування війни. За його словами, лише за минулий місяць Росія та Україна разом втратили 25 тисяч людей, переважно військовослужбовців.

"І цього не повинно відбуватися. Це дуже сумно. 25 тисяч людських життів", - сказав американський лідер.

Хроніка заяв Трампа щодо війни / Інфографіка: Главред

Чи можуть внутрішні конфлікти у США загальмувати мирні переговори

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після проміжних виборів друга половина каденції Трампа буде конфліктною, і це може позначитися на переговорах.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив політолог.

Водночас експерт застеріг, що непередбачуваність американського президента може зіграти й проти України.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Переговори щодо завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський виступив проти "великої угоди" Трампа, назвавши небезпечною нову архітектуру безпеки. Президент України у своїй заяві згадав Ялту.

Ініціативу Білого дому скептично оцінили й американські журналісти. Як пише CNN, угода Трампа щодо України може розв'язати руки Путіну. На думку журналістів, така домовленість здатна підштовхнути Кремль до ескалації.

Кремль тим часом не відмовляється від своїх вимог. За даними Financial Times, Путін висуває до України нові територіальні вимоги. Ідеться не лише про Донбас.

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Про джерело: Білий дім Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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