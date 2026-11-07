"Невелика сума": Сумська здивувала заявою про пенсію

Ольга Сумська розповіла, яку пенсію розраховує отримувати.

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Ольга Сумська - пенсія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

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Коли Ольга Сумська планує оформити пенсію

Чому актриса не очікує великих виплат

Відома українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно відсвяткувала ювілей, поділилася планами щодо оформлення пенсії. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка розповіла, на які виплати розраховує і чому не збирається покладатися виключно на державну допомогу.

Незважаючи на те, що круглу дату актриса вже відсвяткувала, документи до відповідних інстанцій вона поки що не подала. У неї є час до кінця листопада, щоб чиновники розрахували суму з урахуванням дати ювілею. Сумська сподівається, що держава оцінить її багаторічну працю: у кіно вона знімається вже понад чотири десятиліття, а також має за плечима солідний стаж роботи в театрах.

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Ольга Сумська виходить на пенсію / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Я ще не відвідала ті кабінети. Ще до кінця листопада є невеликий проміжок часу, щоб мені підрахували й уже з мого ювілею нарахували цю суму. Я працювала в театрах, маю творчу спадщину. У мене є трудова книжка. Я в кіно понад 40 років. Сподіваюся, що весь мій творчий досвід, звання та регалії там відстежують і будуть враховані", - зізналася Ольга.

Зірка тверезо оцінює ситуацію з державними надбавками. Вона розуміє, що звання народної артистки принесе до пенсії зовсім невелику надбавку, проте розраховує на додаткові виплати завдяки своїм державним орденам.

Ольга Сумська - нагороди / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Розумію, що звання народної артистки - не дуже велика надбавка. А ось мої ордени… Гадаю, що там щось додасться. Звісно, це невелика сума. На цю пенсію навряд чи можна сьогодні прожити. Але сподіваюся на силу духу та робочий ритм. Я обожнюю свою роботу", - підкреслила зірка.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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