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Біллі Рей Сайрус і не тільки: хто з зірок виступить на інавгурації Трампа

Маріна Фурман
20 січня 2025, 15:20оновлено 20 січня, 15:51
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Зплановані виступи артистів різних музичних жанрів.
Сайрус, Трамп
Зʼявився перелік зірок, які виступлять на урочистому заході / Колаж: Главред, фото: instagram/realdonaldtrump, instagram/billyraycyrus

Ви дізнаєтеся:

  • Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа
  • Хто з знаменитостей виступить на церемонії

У понеділок, 20 січня, відбудеться церемонія інавгурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки. У виданні CNN оприлюднили перелік зірок, які виступлять на урочистому заході.

Зокрема, у список потрапили до переліку запрошених зірок увійшли артисти різних музичних жанрів.

відео дня

Наприклад, на церемонії виступить Керрі Андервуд, вона виконає пісню "America the Beautiful" .

Андервуд заявила, що для неї велика честь отримати запрошення.

"Я люблю нашу країну і для мене велика честь, що мене попросили заспівати на інавгурації і стати невеликою частиною цієї історичної події. Для мене велика честь відповісти на заклик у той час, коли ми всі повинні об'єднатися...", - сказала артистка.

Також заплановані виступи інших артистів:

  • на переможному мітингу Трампа виступлять Кід Рок, Village People, Біллі Рей Сайрус, Лі Грінвуд і маршовий оркестр університету Свободи;
  • Джейсон Олдін і репер Неллі виступлять на Liberty Ball;
  • на Liberty Ball співатимуть Джейсон Олдін і репер Неллі, а на балу Головнокомандувачів виступатимуть кантрі-виконавці — гурт Rascal Flatts і співак Паркер МакКоллум.

Крім того, заплановано виступ співака Гевіна Дегро, який зіграє пісню Starlight Ball.

Біллі Рей Сайрус і не тільки: хто з зірок виступить на інавгурації Трампа
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Подружжя Трамп - новини за темою

Як писав Главред, колишня модель Меланія Трамп з високою долею ймовірності не житиме в Білому домі з чоловіком на постійній основі. Прагнення місіс Трамп до автономії від свого чоловіка називають переосмисленням ролі першої леді США.

Нещодавно новообраний американський президент Дональд Трамп перед новим приходом до Білого дому вирішив змінити свою зачіску. Він підстриг своє довге волосся на потилиці. У новому образі, із короткою стрижкою, він з'явився у своєму гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч.

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Хто така Меланія Трамп?

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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