Біллі Рей Сайрус і не тільки: хто з зірок виступить на інавгурації Трампа

Зплановані виступи артистів різних музичних жанрів.

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Зʼявився перелік зірок, які виступлять на урочистому заході / Колаж: Главред, фото: instagram/realdonaldtrump, instagram/billyraycyrus

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Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа

Хто з знаменитостей виступить на церемонії

У понеділок, 20 січня, відбудеться церемонія інавгурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки. У виданні CNN оприлюднили перелік зірок, які виступлять на урочистому заході.

Зокрема, у список потрапили до переліку запрошених зірок увійшли артисти різних музичних жанрів.

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Наприклад, на церемонії виступить Керрі Андервуд, вона виконає пісню "America the Beautiful" .

Андервуд заявила, що для неї велика честь отримати запрошення.

"Я люблю нашу країну і для мене велика честь, що мене попросили заспівати на інавгурації і стати невеликою частиною цієї історичної події. Для мене велика честь відповісти на заклик у той час, коли ми всі повинні об'єднатися...", - сказала артистка.

Також заплановані виступи інших артистів:

на переможному мітингу Трампа виступлять Кід Рок, Village People, Біллі Рей Сайрус, Лі Грінвуд і маршовий оркестр університету Свободи;

Джейсон Олдін і репер Неллі виступлять на Liberty Ball;

на Liberty Ball співатимуть Джейсон Олдін і репер Неллі, а на балу Головнокомандувачів виступатимуть кантрі-виконавці — гурт Rascal Flatts і співак Паркер МакКоллум.

Крім того, заплановано виступ співака Гевіна Дегро, який зіграє пісню Starlight Ball.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

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