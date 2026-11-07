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Перший сніг і справжній мороз в Україні: наскільки знизиться температура

Анна Косик
7 листопада 2026, 05:57
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Хвиля нічних морозів подекуди буде супроводжуватися опадами.
Перший сніг і справжній мороз в Україні: наскільки знизиться температура
Прогноз погоди в Україні 7-8 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні почнуться невеликі морози
  • Де очікується сніг цих вихідних
  • В яких областях у денні години прогнозується +9 градусів

Погода в Україні впродовж вихідних 7 та 8 листопада буде прохолодною, місцями з невеликим снігом та поривчастим вітром. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови на території України протягом наступних двох діб визначатиме антициклон, а також холодна повітряна маса арктичного походження з північних районів Європи.

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Перший сніг і справжній мороз в Україні: наскільки знизиться температура
Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

"Очікується зниження температури повітря, особливо вночі до невеликих морозів. Похолодання місцями супроводжуватиметься випаданням невеликого снігу, снігової крупи та дощу (крім західних областей), а також поривчастим вітром північного та північно-західного напрямків", - наголосив синоптик.

Перший сніг і справжній мороз в Україні: наскільки знизиться температура
Синоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 7 листопада

Сьогодні у західних регіонах України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень становитиме +2+7 градусів.

У північних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень сягатиме лише 0+5 градусів.

У центральних областях вранці місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень також коливатиметься в межа 0+5 градусів.

У південній частині України, а також у Криму під впливом холодного фронту протягом доби пройде невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься в діапазоні +2+7 градусів.

У східних регіонах, за прогнозом Кібальчича, у першій половині дня очікується невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме 0+5 градусів.

Перший сніг і справжній мороз в Україні: наскільки знизиться температура
Погода в Україні 7 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 8 листопада

У неділю західних областях продовжиться період малохмарної погоди, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 1-6 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1-6 градусів, вдень +3+8 градусів.

У північних областях спостерігатиметься стійка та малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0-5 градусів, вдень +2+7 градусів.

У центральних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -4+1 градус, вдень +3+8 градусів.

У південних регіонах країни та на Кримському півострові прогнозується стійка погода, без опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3-2 градусів, вдень +4+9 градусів.

У східних областях України переважатиме прохолодна, але суха погода без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2-7 градусів, вдень +1+6 градусів.

Перший сніг і справжній мороз в Україні: наскільки знизиться температура
Погода в Україні 8 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 7 листопада, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Вдень в центральних південних та східних областях очікується невеликий сніг.

Раніше повідомлялося, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 градусів і нижче не виключені.

Напередодні стало відомо, що синоптичну ситуацію в Україні й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому істотних опадів не передбачається.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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