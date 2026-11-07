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Київ та чотири області без світла: РФ пошкодила мережі передачі електрики з АЕС

Анна Ярославська
7 листопада 2026, 11:29
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Найскладніша ситуація склалася навколо Києва, а на відновлення обладнання знадобиться час.
Енергетика, АЕС, генератор
Київська область та ще чотири області частково залишилися без світла: РФ завдала удару по електромережах / Колаж: Главред, фото: УНІАН ​

Головне:

  • Росія вночі масовано атакувала енергооб'єкти України
  • Без світла частина споживачів у п’яти областях
  • Пошкоджено мережі, що передають енергію з АЕС до центру країни
  • Ситуація може змінюватися кілька разів на годину

У ніч на 7 листопада країна-агресор Росія завдала масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Без електроенергії залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях. Серед пошкодженого обладнання є й мережі, по яких електроенергія з атомних електростанцій надходить до столичного та центрального регіонів, повідомляє Міністерство енергетики України.

Відомство фіксує численні пошкодження як магістральних, так і розподільчих мереж. Попри масштаб атаки, частині споживачів електроенергії вже відновили електропостачання.

відео дня

Удар по енергосистемі навколо Києва

Найважчі наслідки обстрілу відчувають Київ та прилеглі території. Через руйнування одразу на кількох об’єктах обмежено й постачання електроенергії до низки сусідніх областей.

"Росія завдала значних пошкоджень багатьом енергооб’єктам у столичному регіоні. Це суттєво ускладнило передачу електроенергії до столиці та області", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Швидкого відновлення в міністерстві не обіцяють.

"Щоб відновити такий обсяг пошкодженого обладнання, потрібен час", - наголошують у відомстві.

Графіки відключень і ремонти під знаком тривоги

У більшості регіонів сьогодні застосовують погодинні відключення для побутових споживачів, а для промисловості - графіки обмеження потужності. Імовірність нових змін у режимі енергопостачання впродовж доби залишається високою.

"Атаки не припиняються, тому ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину. Слідкуйте за повідомленнями операторів систем розподілу у ваших регіонах", - радять у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово в посиленому режимі в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє ситуація з безпекою. Водночас темпи ремонтів стримують постійні повітряні тривоги.

"Але щойно лунає відбій - енергетики одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання", - запевняють у міністерстві.

Київ та чотири області без світла: РФ пошкодила мережі передачі електрики з АЕС
​Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Київ 7 листопада

Як писав Главред, у ніч на 7 листопада в Києві гриміли вибухи на тлі російської атаки. Окупанти обстрілювали об’єкти інфраструктури балістичною зброєю.

У Солом'янському районі спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, дитячого садка та нежитлової будівлі.

Шестеро людей постраждали в столиці внаслідок атаки ворога, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували.

У результаті нічної атаки ворога пошкоджено енергооб’єкти на Київщині та Житомирщині. Виникла надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці та, відповідно, у роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Пошкоджено Північний міст. Рух закрито в обох напрямках. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень.

Під ударом опинилася й Київська область. Були атаковані об’єкти енергетики, цивільна інфраструктура та житлові будинки у п’яти районах. У Броварському районі в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок ворожої атаки напередодні ввечері.

Чернігів 7 листопада повністю залишився без електропостачання після нічної атаки російських ударних безпілотників. Через відсутність електропостачання рух громадського транспорту в місті наразі призупинено. Немає світла у близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі,

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 7 листопада російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ракети різних типів ("Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400) та 172 ударні БПЛА й дрони-імітатори. Головний удар припав на Київську область.

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Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України - міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

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