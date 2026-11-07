Київ та чотири області без світла: РФ пошкодила мережі передачі електрики з АЕС

Найскладніша ситуація склалася навколо Києва, а на відновлення обладнання знадобиться час.

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Київська область та ще чотири області частково залишилися без світла: РФ завдала удару по електромережах / Колаж: Главред, фото: УНІАН ​

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Росія вночі масовано атакувала енергооб'єкти України

Без світла частина споживачів у п’яти областях

Пошкоджено мережі, що передають енергію з АЕС до центру країни

Ситуація може змінюватися кілька разів на годину

У ніч на 7 листопада країна-агресор Росія завдала масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Без електроенергії залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях. Серед пошкодженого обладнання є й мережі, по яких електроенергія з атомних електростанцій надходить до столичного та центрального регіонів, повідомляє Міністерство енергетики України.

Відомство фіксує численні пошкодження як магістральних, так і розподільчих мереж. Попри масштаб атаки, частині споживачів електроенергії вже відновили електропостачання.

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Удар по енергосистемі навколо Києва

Найважчі наслідки обстрілу відчувають Київ та прилеглі території. Через руйнування одразу на кількох об’єктах обмежено й постачання електроенергії до низки сусідніх областей.

"Росія завдала значних пошкоджень багатьом енергооб’єктам у столичному регіоні. Це суттєво ускладнило передачу електроенергії до столиці та області", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Швидкого відновлення в міністерстві не обіцяють.

"Щоб відновити такий обсяг пошкодженого обладнання, потрібен час", - наголошують у відомстві.

Графіки відключень і ремонти під знаком тривоги

У більшості регіонів сьогодні застосовують погодинні відключення для побутових споживачів, а для промисловості - графіки обмеження потужності. Імовірність нових змін у режимі енергопостачання впродовж доби залишається високою.

"Атаки не припиняються, тому ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину. Слідкуйте за повідомленнями операторів систем розподілу у ваших регіонах", - радять у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово в посиленому режимі в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяє ситуація з безпекою. Водночас темпи ремонтів стримують постійні повітряні тривоги.

"Але щойно лунає відбій - енергетики одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання", - запевняють у міністерстві.

​Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Київ 7 листопада

Як писав Главред, у ніч на 7 листопада в Києві гриміли вибухи на тлі російської атаки. Окупанти обстрілювали об’єкти інфраструктури балістичною зброєю.

У Солом'янському районі спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, дитячого садка та нежитлової будівлі.

Шестеро людей постраждали в столиці внаслідок атаки ворога, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували.

У результаті нічної атаки ворога пошкоджено енергооб’єкти на Київщині та Житомирщині. Виникла надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці та, відповідно, у роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Пошкоджено Північний міст. Рух закрито в обох напрямках. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень.

Під ударом опинилася й Київська область. Були атаковані об’єкти енергетики, цивільна інфраструктура та житлові будинки у п’яти районах. У Броварському районі в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок ворожої атаки напередодні ввечері.

Чернігів 7 листопада повністю залишився без електропостачання після нічної атаки російських ударних безпілотників. Через відсутність електропостачання рух громадського транспорту в місті наразі призупинено. Немає світла у близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі,

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 7 листопада російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ракети різних типів ("Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400) та 172 ударні БПЛА й дрони-імітатори. Головний удар припав на Київську область.

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Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України - міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

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