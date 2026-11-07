Блекаут у Чернігові: без світла залишилися 150 тисяч абонентів, транспорт зупинився

Росія завдала удару по енергетиці Чернігівщини. Терміни відновлення електропостачання поки що не називають.

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Чернігів повністю залишився без електропостачання після обстрілу / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

Що сталося:

Удар БПЛА пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині

Знеструмлено Чернігів, Славутич та два райони області

Рух громадського транспорту в місті зупинено

Чернігів у суботу, 7 листопада, повністю залишився без електропостачання після нічної атаки російських ударних безпілотників, повідомляє Чернігівська міська рада.

Наслідки удару мешканці відчули вже вранці, коли міська влада оприлюднила інформацію про ситуацію в місті.

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"Станом на 08:00 Чернігів повністю знеструмлений. Через відсутність електропостачання рух громадського транспорту в місті наразі призупинено", - йдеться у повідомленні міськради.

Удару передувала тривала загроза. І ввечері 6 листопада, і вранці 7-го Повітряні сили неодноразово попереджали про групи реактивних БПЛА, які прямували саме на Чернігів.

Без світла - близько 150 тисяч абонентів

В обласній енергокомпанії уточнили, що в результаті ворожої атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це без електрики залишилися близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі, повідомляє Черніговобленерго.

Славутич адміністративно належить до Київської області, проте отримує електроенергію від мереж Чернігівського обленерго. Тому місто також опинилося серед тих, що залишилися без електропостачання.

Терміни відновлення не називають

Ні міська рада, ні енергетики не наводять даних про постраждалих у результаті атаки.

Скільки триватимуть відновлювальні роботи, поки що також не повідомляється.

​Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Київ 7 листопада

Як писав Главред, у ніч на 7 листопада в Києві гриміли вибухи на тлі російської атаки. Окупанти обстрілювали об’єкти інфраструктури балістичною зброєю.

У Солом’янському районі спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, дитячого садка та нежитлової будівлі.

П’ятеро людей постраждали в столиці внаслідок атаки ворога, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували.

У результаті нічної атаки ворога пошкоджено енергооб’єкти на Київщині та Житомирщині. Виникла надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці та, відповідно, у роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Пошкоджено Північний міст. Рух закрито в обох напрямках. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень.

Під ударом опинилася й Київська область. Були атаковані об’єкти енергетики, цивільна інфраструктура та житлові будинки у п’яти районах.

У Броварському районі в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок ворожої атаки напередодні ввечері.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 7 листопада російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ракети різних типів ("Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400) та 172 ударні БПЛА й дрони-імітатори. Головний удар припав на Київську область.

Збито/подавлено 4 ракети ("Іскандер-М" / "Циркон" / KN-23 / С-400). Збито/подавлено 149 ворожих БПЛА (з них 117 - реактивні).

Зафіксовано влучання засобів ураження у 24 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано у 10 локаціях.

Хто може врятувати українську енергосистему від блекауту

Як заявив президент України Володимир Зеленський, кожна електростанція в Україні зазнала пошкоджень внаслідок атак країни-агресора Росії, тому державі терміново потрібні трансформатори, силові кабелі та генератори.

Трансформатори Київ розраховує отримати з Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, електрокабелі - з Чилі, а генератори та кабелі для електрообладнання - з Іспанії.

"Нам терміново потрібне обладнання, ще більше обладнання, а також трансформатори, силові кабелі, сучасне електронне обладнання та різні генератори - як дизельні, так і газові. І ми знаємо, що компанії в Іспанії та Латинській Америці можуть у цьому допомогти, можуть надати підтримку", - сказав Зеленський.

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Про джерело: Чернігівобленерго Чернігівобленерго – це публічне акціонерне товариство, яке займається постачанням та розподілом електроенергії на території Чернігівської області. Це регіональна енергетична компанія, яка забезпечує споживачів електричною енергією, а також виконує функції з її передачі та технічного обслуговування мереж

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