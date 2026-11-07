Саратов накрив дим: після атаки БПЛА на НПЗ спалахнула масштабна пожежа

Коротко:
- Вночі під ударом дронів опинився Саратов
- Горить Саратовський НПЗ
- Місцевий губернатор підтвердив атаку, але не назвав уражений об'єкт
У ніч на 7 листопада в країні-агресорі РФ під удар дронів потрапив стратегічний об’єкт - у Саратові спалахнув нафтопереробний завод "Роснафти". Над містом видно стовпи чорного диму.
За ніч у Саратові та Енгельсі пролунало понад 40 вибухів. Сирена повітряної тривоги вмикалася щонайменше двічі, вранці в суботу наліт тривав, пише Astra.
"Саратов сьогодні прийняв на себе дуже багато дронів. Навіть антидронові сітки та натягнуті троси не допомогли", - пише моніторинговий канал Exilenova+.
Регіональна влада визнала наслідки нічного нальоту, проте конкретних масштабів не розкрила.
"У результаті атаки БПЛА є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Попередньо є постраждалі. На місці працюють усі оперативні служби", - повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
Що саме загорілося, губернатор не уточнив.
За даними OSINT-експертів, під удар дронів потрапив Саратовський НПЗ.
"На кадрах об’єктивного спостереження зафіксовано численні осередки загоряння на території НПЗ. Масштаби пошкоджень уточнюються", - пише Exilenova+.
Саратовський НПЗ - що про нього відомо
Саратовський НПЗ належить "Роснафті" і є одним із найстаріших нафтопереробних заводів РФ. Станом на 2023 рік він переробляв 4,8 млн тонн нафти.
Проектна потужність НПЗ - близько 7 млн тонн нафти на рік, що становить приблизно 2–3 % загальних потужностей російської нафтопереробки.
Підприємство виробляє автомобільний бензин, зокрема АІ-92 та АІ-95, дизельне паливо, суднове паливо, дорожні та покрівельні бітуми, технічну сірку та інші нафтопродукти.
Завод має важливе військово-економічне значення, оскільки залучений до забезпечення потреб російських збройних сил паливно-мастильними матеріалами.
Особливу роль відіграє виробництво дизельного палива, необхідного для забезпечення військової автомобільної та бронетехніки.
Українські удари вже не раз досягали заводу і змушували його зупиняти роботу. Один із таких простоїв, як повідомляло агентство Reuters, стався у вересні 2026 року.
Зеленський анонсував нові атаки на НПЗ РФ
Україна продовжує завдавати ударів на великі відстані по нафтопереробній галузі країни-агресора Росії у відповідь на атаки по українській енергетиці. Наступні кроки Києва вже визначені. Про це 6 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що російські удари по українській інфраструктурі не припиняються, а Москва відкинула деескалацію. Водночас Зеленський нагадав, що війна може закінчитися, якщо таке рішення ухвалить Путін.
Удари вглиб Росії - новини
Як писав Главред, у ніч на 6 листопада безпілотники атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. У результаті атаки в промисловій зоні Афіпського нафтопереробного заводу виникла пожежа.
У ніч на 5 листопада Рязань атакували дрони-камікадзе. У місті пролунало багато вибухів. Спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі "Роснафти" та, ймовірно, у великому логістичному центрі Wildberries.
Вранці 31 жовтня в Уфі пролунали вибухи в промисловій зоні. Виникли масштабні пожежі. НПЗ входить до складу Уфимського нафтопереробного комплексу із сукупною потужністю 23,5 млн тонн сировини на рік.
У Генштабі повідомили, що в ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони завдали удару по комбінату "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області. Згідно з повідомленням, удар було завдано ракетами "Нептун" та дронами. Підтверджено загоряння складу готової продукції та пошкодження чотирьох виробничих цехів.
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Про джерело: Exilenova+
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