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Ім'я та фото: Венсану Касселю народили ще одну дитину

Олена Кюпелі
11 січня 2025, 12:51
189
58-річний Венсан Кассель став батьком вчетверте - у нього народився син.
Венсан Кассель став батьком
Венсан Кассель став батьком / Колаж Главред, фото Instagram/vincentcassel

Коротко:

  • У Венсана Касселя народилася дитина
  • Що актор написав у пості

Французький актор і продюсер Венсан Кассель знову став батьком. Дитину артисту народила модель Нара Баптиста, яка як дві краплі води схожа на його колишню пасію Тіну Кунакі.

На своїй сторінці в Instagram він поділився фото, де розповів привселюдно радісну новину.

відео дня

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року... вже розумний, сповнений здоров'я, любові та поезії", - написав щасливий молодий батько.

Схоже, що хлопчика назвали Каетано.

Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину
Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину / Фото Instagram/narahbaptista

До слова, про свій стан модель активно розповідала про свою вагітність. Вона активно проводила свою вагітність і фіксувала фото та відео на пам'ять.

Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину
Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину / Фото Instagram/narahbaptista
Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину
Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину / Фото Instagram/narahbaptista
Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину
Подруга Венсана Касселя народила йому четверту дитину / Фото Instagram/narahbaptista

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, раніше французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі, яка по праву вважається однією з найсексуальніших жінок сучасності, показала своє дуже сміливе фото.Прямо з ліжка.

Раніше Тіна Кунакі показала свій відпочинок уже в статусі холостячки. Вона проводила час на Ібіці. Тоді Кунакі показала кадри, як засмагає, катається на яхті, а також "засвітила" спекотного красунчика.

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Хто такий Венсан Кассель

Венсан Кассель - французький актор і продюсер. Номінувався на Премію Європейської кіноакадемії та премію "Сезар". Був одружений з акторкою Монікою Беллуччі, одна з народжених у цьому шлюбі дочок Дева Кассель - відома фотомодель. Він будував свої стосунки з моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку.

Зараз готується стати батьком вчетверте. Має стосунки з моделлю Нара Баптиста.

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