Марина Боржемська поділилася фото юності: струнка модель

Марина Боржемська поділилася старим фото, на якому вона має чудовий вигляд.

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Марина Боржемська показала, як проводить вихідний / Колаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

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Який вигляд мала Марина Боржемська в юності

Чому вона виклала таке фото

Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася своїм фото з дитинства.

Таким ретро-фото вона вирішила привітати свого батька з днем народження. На своїй сторінці в Instagram, вона написала зворушливе привітання.

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Марина Боржемська показала себе в молодості / Фото Instagram/uzelkova.marina

"День народження мого тата - людини, яка для мене завжди була і залишається чимось набагато більшим, ніж просто батько. Твоя глибока чутливість, мудрість, людяність і відкрите серце захоплювали мене з дитинства, і продовжують це робити щодня. Моя опора, мій друг, мій простір безпеки", - написала Марина.

Марина Боржемська показала себе в молодості / Фото Instagram/uzelkova.marina

Також вона показала своє фото, коли вона була підлітком. На зображенні видно, яка вона струнка висока, схожа на модель.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - розповіла, як вона познайомилася з чоловіком і що вони пережили разом. Катерина зазначила, що їй було 15 років, коли почалися стосунки з боксером і перші три роки були дуже важкими, адже Олександр поводився некоректно.

Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.

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Хто така Марина Боржемська? Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

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