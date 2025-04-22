Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Марина Боржемська поділилася фото юності: струнка модель

Олена Кюпелі
22 квітня 2025, 12:06оновлено 22 квітня, 12:38
167
Марина Боржемська поділилася старим фото, на якому вона має чудовий вигляд.
Марина Боржемська показала, як проводить вихідний
Марина Боржемська показала, як проводить вихідний / Колаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

Коротко:

  • Який вигляд мала Марина Боржемська в юності
  • Чому вона виклала таке фото

Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася своїм фото з дитинства.

Таким ретро-фото вона вирішила привітати свого батька з днем народження. На своїй сторінці в Instagram, вона написала зворушливе привітання.

відео дня
Марина Боржемська показала себе в молодості
Марина Боржемська показала себе в молодості / Фото Instagram/uzelkova.marina

"День народження мого тата - людини, яка для мене завжди була і залишається чимось набагато більшим, ніж просто батько. Твоя глибока чутливість, мудрість, людяність і відкрите серце захоплювали мене з дитинства, і продовжують це робити щодня. Моя опора, мій друг, мій простір безпеки", - написала Марина.

Марина Боржемська показала себе в молодості
Марина Боржемська показала себе в молодості / Фото Instagram/uzelkova.marina

Також вона показала своє фото, коли вона була підлітком. На зображенні видно, яка вона струнка висока, схожа на модель.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - розповіла, як вона познайомилася з чоловіком і що вони пережили разом. Катерина зазначила, що їй було 15 років, коли почалися стосунки з боксером і перші три роки були дуже важкими, адже Олександр поводився некоректно.

Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.

Вас також може зацікавити:

Хто така Марина Боржемська?

Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

В'ячеслав Узєлков новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Дощі з грозами накриють частину України: у яких областях будуть сильні опади

Дощі з грозами накриють частину України: у яких областях будуть сильні опади

14:46Синоптик
Масований удар по Харкову: РФ атакувала місто, багато прильотів і поранених

Масований удар по Харкову: РФ атакувала місто, багато прильотів і поранених

14:00Україна
Чи піде Путін на припинення війни найближчим часом: аналітики ISW дали відповідь

Чи піде Путін на припинення війни найближчим часом: аналітики ISW дали відповідь

13:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Путін вийшов до Зеленського з пропозицією уперше з початку війни: деталі Reuters

Путін вийшов до Зеленського з пропозицією уперше з початку війни: деталі Reuters

На Україну налетить потужний шторм: у яких областях будуть дощі з грозами

На Україну налетить потужний шторм: у яких областях будуть дощі з грозами

Фортуна увірветься успіхом: 4 знаки, яким пощастить найбільше до початку травня

Фортуна увірветься успіхом: 4 знаки, яким пощастить найбільше до початку травня

Зрадниця Лорак зробила заяву після новини про нове кохання її чоловіка

Зрадниця Лорак зробила заяву після новини про нове кохання її чоловіка

Чому не росте кріп на городі: основні причини

Чому не росте кріп на городі: основні причини

Останні новини

15:12

Лише 17% проходять тест на IQ: 3 питання, які ламають мозок випускникам Гарварду

15:05

Сина Порошенка, який уникає служби в ЗСУ, "відправили на фронт" у вигляді дрона "Альоші"

14:55

В українців можуть забрати права через колеса: що загрожує порушникам

14:55

Марія Бурмака показала "ужасні" фото з єдиною донькою

14:50

Помилка, яку допускає більшість: чому цибулю не варто зберігати в холодильнику

Хитрий план Путіна і маніпуляція Трампом: Жданов – про те, навіщо РФ оголошувала "великоднє перемир'я"Хитрий план Путіна і маніпуляція Трампом: Жданов – про те, навіщо РФ оголошувала "великоднє перемир'я"
14:46

Дощі з грозами накриють частину України: у яких областях будуть сильні опади

14:32

План Трампа суперечить законам: Жданов пояснив, чи визнають США Крим за РФ

14:00

Масований удар по Харкову: РФ атакувала місто, багато прильотів і пораненихВідео

13:48

Штрафу не буде: коли можна здійснити розворот через суцільну розмітку

Реклама
13:32

Чи піде Путін на припинення війни найближчим часом: аналітики ISW дали відповідь

13:19

Каньє Вест ошелешив заявою про інтим із родичем

13:12

Ксенія Мішина в Одесі опинилася в епіцентрі ворожого обстрілу

13:01

Італія або Англія: Георгій Судаков на порозі трансферу

12:58

Зірка "Лісапетного батальйону" "зробила" обличчя і шокувала ускладненнями

12:32

"Раніше розмовляли": путіністка Валерія розповіла про проблеми у шлюбі

12:21

Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі: відомо про загиблу і постраждалих

12:15

Михайло Поплавський – 32 роки ректорства: епоха реформ і новаторства актуально

12:09

ЗСУ потужно контратакують на Бєлгородщині: експерт розповів про запеклі бої

12:06

Марина Боржемська поділилася фото юності: струнка модель

11:45

РФ хоче запустити Запорізьку АЕС: Гончар оцінив шанси окупантів на успіхВідео

Реклама
11:39

Путін витягнув "ядерну карту": експерт пояснив, як РФ ставить США "на розтяжку"

11:26

Зрадницю Корольову опустили під час ефіру шоу

11:22

Китайський гороскоп на завтра 23 квітня: Козлам - образи, Собакам - лінь

11:06

Ракети, які важче зупинити: експерт пояснив оновлення Х-59 і Х-555

10:54

4 знаки зодіаку, які наприкінці квітня доб'ються успіху, про який мріяли

10:51

Лорак розповіла про те, як спілкується її складна донька з йога-вітчимом

10:42

Перемир'я було обманом: Братчук розповів, що готували окупанти на фронті

10:30

Долар впав до трирічного мінімуму: ЗМІ пояснили, до чого тут Трамп

10:29

"Це були його особисті гроші": Папа Франциск таємно допоміг ЗСУ дронами

10:24

Ольга Мартиновська потрапила в ДТП у центрі Києва - деталі

10:06

Трамп обіцяє "хороші новини": ЗМІ розкрили, які умови мирної угоди від США

09:34

Єва Бушміна вийшла на зв'язок - що з нею зараз відбувається і де вона

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 квітня (оновлюється)

09:20

На 92 році життя помер Зураб Церетелі

09:16

"Катастрофічна ситуація": у Раді натякнули на нову хвилю мобілізації

08:55

Заморозка по лінії фронту: у Bloomberg дізналися деталі мирних переговорів у Лондоні

08:47

Що не можна садити після огірків на наступний рік: поради для гарного врожаю

08:26

Путін вийшов до Зеленського з пропозицією уперше з початку війни: деталі Reuters

08:17

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Мирна капітуляція за наполяганням США: що потрібно знатиПогляд

Реклама
08:09

"30% було пошкоджено": що сталося з Іриною Білик насправді

07:36

Ватикан оприлюднив заповіт Франциска: чого хотів Папа

06:43

Одеса була під ударом Шахедів: спалахнули пожежі, постраждали людиФотоВідео

06:22

Гороскоп на завтра 23 квітня: Дівам - нестримні розваги, Стрільцям - прибуток

06:10

Як останні події позначаються на російській армії?Погляд

05:50

IQ-тест для тих, у кого HD-зір: знайдіть злодія на вечірці за 7 секунд

05:25

Прогноз Таро на молодик 27 квітня: Овнам - гроші, Козерогам - тріумф, Дівам - таємницяВідео

05:05

"Трусити" буде ще кілька днів: по Україні влупила майже 7-бальна буря

04:45

Чому не можна казати Саша, Юра, Діма: як правильно називати людей з такими іменамиВідео

04:20

Місячний гороскоп на 22 квітня: що не можна робити у цей день

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти