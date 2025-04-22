Марина Боржемська поділилася фото юності: струнка модель

Коротко:
- Який вигляд мала Марина Боржемська в юності
- Чому вона виклала таке фото
Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася своїм фото з дитинства.
Таким ретро-фото вона вирішила привітати свого батька з днем народження. На своїй сторінці в Instagram, вона написала зворушливе привітання.
"День народження мого тата - людини, яка для мене завжди була і залишається чимось набагато більшим, ніж просто батько. Твоя глибока чутливість, мудрість, людяність і відкрите серце захоплювали мене з дитинства, і продовжують це робити щодня. Моя опора, мій друг, мій простір безпеки", - написала Марина.
Також вона показала своє фото, коли вона була підлітком. На зображенні видно, яка вона струнка висока, схожа на модель.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - розповіла, як вона познайомилася з чоловіком і що вони пережили разом. Катерина зазначила, що їй було 15 років, коли почалися стосунки з боксером і перші три роки були дуже важкими, адже Олександр поводився некоректно.
Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.
Вас також може зацікавити:
- "Ще той квест": Марина Боржемська поскаржилася на проблеми в особистому житті
- Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня
- "Це не про статус": Марина Боржемська заговорила про свого супутника
Хто така Марина Боржемська?
Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред