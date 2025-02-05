"Ще той квест": Марина Боржемська поскаржилася на проблеми в особистому житті

Боржемська готова до серйозних стосунків, але одного її бажання недостатньо.

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Як складається особисте життя Марини Боржемської / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Про що розповіла Марина Боржемська:

Тренеру складно знайти партнера для побачень

Боржемська просить поради, де шукати кохання

Українська фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська 2021 року розлучилася з боксером В'ячеславом Узєлковим. Вони були разом 22 роки, і в цьому союзі з'явилося двоє дітей.

Зараз Боржемська самотня і перебуває в активному пошуку. На жаль, цей процес дається їй не надто легко. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

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Марина поскаржилася на те, що їй не вдається заводити нові романтичні знайомства: на вулицях чоловіки не підходять через її медійність, у застосунках для знайомств потенційних партнерів цікавить тільки зовнішній образ, а не внутрішній світ. Шукати свою долю в колі знайомих теж непросто, бо "часто навіть при взаємних почуттях ніхто не хоче "руйнувати дружбу".

"Оточення? Зал, де я тренуюся із тренером. Косметичні салони з моїми майстрами. Школа та виступи дітей. Продуктові магазини - не найромантичніші локації, погодьтесь", - зазначила Марина Боржемська, і попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.

Як складається особисте життя Марини Боржемської / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

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Хто така Марина Боржемська? Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська та Узєлков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта та доньку Олівію від Узєлкова.

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