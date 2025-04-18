Марина Боржемська довела до сліз доньку подарунком від покійного Узєлкова

Коротко:
- Від чого розплакалася донька Узєлкова
- Який подарунок їй зробила Боржемська
Українська фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська зробила для своєї доньки Олівії, яку вона народила від покійного боксера В'ячеслава Узєлкова, сюрприз.
На своїй сторінці в Instagram, вона виклала відео, як зробила доньці подарунок від батька дівчинки. Цей зворушливий момент Боржемська записала на відео і поділилася ним у мережі:
"Одна моя знайома дещо тобі передала. Вона сказала, що твій тато дав ці боксерські рукавички на аукціон. Але вони так і не були виставлені. І тому вона вирішила зробити тобі приємний сюрприз. Знаючи про твою мрію мати згадки про тата, вона передала дещо особливе. У цих боксерських рукавичках він виходив на змагання. Мрії збуваються навіть крізь сльози".
На відео видно, як розчулилася дівчинка і заплакала через такий подарунок, який нагадуватиме їй про тата.
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Як раніше писав Главред, Марина Боржемська влаштувала сесію запитань-відповідей своїми підписниками щодо здоров'я. Боржемська відповіла на запитання підписниці про те, чому з'являється зайва вага взимку і що з цим робити. Зокрема, за словами Боржемської, набір ваги взимку - явище досить поширене.
Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.
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Хто така Марина Боржемська?
Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.
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