Марина Боржемська похвалилася дорослою донькою-красунею

Коротко:
- З якого приводу Боржемська звернулася до доньки
- Що вона написала
Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася фото своєї молодшої доньки, яку вона народила від покійного боксера В'ячеслава Узєлкова.
На своїй сторінці в Instagram, тренерка і блогерка показала дівчинку, яка святкує 25 липня свій день народження. Дівчинці-підлітку виповнюється 13 років.
"Моя маленька принцеса, я знаю, що з кожним роком ти дорослішаєш, але для мене ти завжди будеш залишатися моєю маленькою принцесою. Ти - особлива дівчинка в моєму житті, тому що саме ти моє натхнення, мої крила, моя нескінченна любов. Ти моє сонечко в похмурий день, ніжний вітерець у спеку, посмішка на моєму обличчі, промінчик надії і віри. Сьогодні твій день, твоє свято, день народження твого. І для мене, як мами, це приголомшливий день, тому що саме в цей день збулася ще одна моя мрія - ти. Я бажаю тобі бути вільною у своїх проявах, мати безліч можливостей, упевнено йти своїм шляхом, знати собі ціну, гідно обстоювати свої бажання, права і жити за покликом серця та своїми цінностями", - написала зіркова мама.
Вона також написала зворушливе звернення до доньки: "Люблю тебе, мій Всесвіт. І дякую, що ти обрала мене - це найбільше щастя в моєму житті".
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Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.
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