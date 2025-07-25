Марина Боржемська похвалилася дорослою донькою-красунею

Суддя популярного проєкту та блогерка Марина Боржемська привітала доньку.

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Марина Боржемська зворушливо привітала доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

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З якого приводу Боржемська звернулася до доньки

Що вона написала

Українська відома фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася фото своєї молодшої доньки, яку вона народила від покійного боксера В'ячеслава Узєлкова.

На своїй сторінці в Instagram, тренерка і блогерка показала дівчинку, яка святкує 25 липня свій день народження. Дівчинці-підлітку виповнюється 13 років.

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"Моя маленька принцеса, я знаю, що з кожним роком ти дорослішаєш, але для мене ти завжди будеш залишатися моєю маленькою принцесою. Ти - особлива дівчинка в моєму житті, тому що саме ти моє натхнення, мої крила, моя нескінченна любов. Ти моє сонечко в похмурий день, ніжний вітерець у спеку, посмішка на моєму обличчі, промінчик надії і віри. Сьогодні твій день, твоє свято, день народження твого. І для мене, як мами, це приголомшливий день, тому що саме в цей день збулася ще одна моя мрія - ти. Я бажаю тобі бути вільною у своїх проявах, мати безліч можливостей, упевнено йти своїм шляхом, знати собі ціну, гідно обстоювати свої бажання, права і жити за покликом серця та своїми цінностями", - написала зіркова мама.

Вона також написала зворушливе звернення до доньки: "Люблю тебе, мій Всесвіт. І дякую, що ти обрала мене - це найбільше щастя в моєму житті".

Марина Боржемська зворушливо привітала доньку / Фото Instagram/uzelkova.marina

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Зазначимо, як повідомляв Главред, дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - розповіла, як вона познайомилася з чоловіком і що вони пережили разом. Катерина зазначила, що їй було 15 років, коли почалися стосунки з боксером і перші три роки були дуже важкими, адже Олександр поводився некоректно.

Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.

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