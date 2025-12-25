Дочка Віри Брежнєвої здивувала відвертою фотосесією

Дівчина похвалилася стрункою фігурою і красивими формами.

Віра Брежнєва, Соня Кіперман / колаж: Главред, фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Старша дочка української співачки Віри Брежнєвої посвітила несподівано відвертою фотосесією.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото в піжамних шортиках і все. Дівчина похвалилася стрункою фігурою і красивими формами.

Дочка Брежнєвої похвалилася фігурою / Фото Instagram/sonyaxkiperman

Віра Брежнєва про війну в Україні

Позиція української співачки Віри Брежнєвої з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну є недвозначно проукраїнською. З лютого 2022 року вона активно засудила агресію і повністю припинила зв'язки з російським шоу-бізнесом.

Віра Брежнєва / фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Про персону: Віра Брежнєва Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

