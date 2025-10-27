Відомого українського актора мобілізували: "Підтримуйте мою маму"

Ви дізнаєтесь:
Український актор та ведучий Віталій Теплюк заявив, що його мобілізували до лав Збройних Сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зірка серіалів "Великі Вуйки" та "Клятва лікаря" раніше розповідав, що його забрали до територіального центру комплектування в Києві. Актор повідомив про це своїх колег та фанатів.
"Забрали в ТЦК. Голосіївський. Просто, хай це буде тут. Живіть життя, мої друзі! Всім миру і добра", — написав Теплюк.
Згодом Віталій повідомив, що доєднається до ЗСУ.
"Друзі, я мобілізований", — зазначив він на своїй сторінці у соцмережах.
Також актор попросив підтримки для своєї матері у коментарях під дописом.
"Друзі, хто знає, підтримуйте мою маму", — звернувся до прихильників Віталій Теплюк.
У коментарях фанати та колеги підтримали актора та подякували за сміливість стати на захист Батьківщини.
Нагадаємо, що першого жовтня український журналіст і телеведучий телеканалу ICTV Вадим Карп’як оголосив у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини", що ухвалив рішення вступити до лав Збройних Сил України. За словами Карп’яка, він не хоче залишатися осторонь і просто чекати на перемогу — натомість прагне особисто наближати цей день своїми діями.
