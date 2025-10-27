Відомого українського актора мобілізували: "Підтримуйте мою маму"

Актор Віталій Теплюк доєднається до ЗСУ.

https://glavred.net/stars/izvestnogo-ukrainskogo-aktera-mobilizovali-podderzhivayte-moyu-mamu-10709891.html Посилання скопійоване

Віталія Теплюка мобілізували / колаж: Главред, фото: facebook.com, Віталій Теплюк

Ви дізнаєтесь:

Віталія Теплюка мобілізували

Як відреагував актор

Український актор та ведучий Віталій Теплюк заявив, що його мобілізували до лав Збройних Сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зірка серіалів "Великі Вуйки" та "Клятва лікаря" раніше розповідав, що його забрали до територіального центру комплектування в Києві. Актор повідомив про це своїх колег та фанатів.

відео дня

"Забрали в ТЦК. Голосіївський. Просто, хай це буде тут. Живіть життя, мої друзі! Всім миру і добра", — написав Теплюк.

Віталія Теплюка забрали до ТЦК / фото: facebook.com, Віталій Теплюк

Згодом Віталій повідомив, що доєднається до ЗСУ.

"Друзі, я мобілізований", — зазначив він на своїй сторінці у соцмережах.

Також актор попросив підтримки для своєї матері у коментарях під дописом.

"Друзі, хто знає, підтримуйте мою маму", — звернувся до прихильників Віталій Теплюк.

У коментарях фанати та колеги підтримали актора та подякували за сміливість стати на захист Батьківщини.

Віталій Теплюк - актор про мобілізацію / фото: facebook.com, Віталій Теплюк

Нагадаємо, що першого жовтня український журналіст і телеведучий телеканалу ICTV Вадим Карп’як оголосив у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини", що ухвалив рішення вступити до лав Збройних Сил України. За словами Карп’яка, він не хоче залишатися осторонь і просто чекати на перемогу — натомість прагне особисто наближати цей день своїми діями.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Андрій Кравченко отримав повістку, однак на несення військової служби не вирушив. Він зазначив, що у нього на це є вагома причина, яка узгоджена з усіма правилами законодавства воєнного часу.

Також відома українська акторка Римма Зюбіна поділилася з прихильниками новинами про свого 27-річного сина Данила Моісеєва. Хлопець добровільно мобілізувався до лав Збройних Сил України. Зюбіна опублікувала фото сина у військовій формі й поділилася зворушливою історією про підтримку українців.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред