Ірина Білик висунула претензії колишньому чоловіку — що зробив Дмитро Коляденко

Ірина Білик образилась на Дмитра Коляденка.

Ірина Білик тримає образу на Дмитра Коляденка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик, Дмитро Коляденко

Дмитро Коляденко дав відверте інтерв'ю

На що образилась Ірина Білик

Відомий український шоумен та хореограф Дмитро Коляденко привідкрив таємницю свого особистого життя з колишньою дружиною — співачкою Іриною Білик. У програмі "55 за 5" він розповів, через що на нього досі ображається зірка української сцени.

За словами Коляденка, Ірину дратують згадки про неї в інтерв’ю та шоу, в яких бере участь її колишній чоловік. Білик вважає, що таким чином він піариться на її імені, тоді як сам Дмитро ставиться до цього простіше і переконаний, що це просто частина його життя, яку він не приховує.

Ірина Білик не хоче обговорювати шлюб з Коляденком / фото: instagram.com, Ірина Білик

"Мене зовсім не дратує, але Ірина ображається і каже, що я піарюсь на ній", — зізнався шоумен.

Проте Коляденко не цурається говорити про колишню дружину в інтерв'ю, адже він згадує їхні стосунки з теплом та говорить про Ірину з великою кількістю компліментів.

"Вона найкраща. Ірина Білик — дуже гарна, красива, харизматична, талановита. Вона — діва, вона — королева", — захоплено відгукнувся про колишню дружину Дмитро.

Ірина Білик - шлюб з Дмитром Коляденком/ фото: instagram.com, Ірина Білик

Ірина Білик та Дмитро Коляденко — особисте життя

Роман української співачки Ірини Білик та хореографа Дмитра Коляденка, який припав на період 2001–2006 років, залишається однією з найяскравіших сторінок історії вітчизняного шоу-бізнесу. Попри високу публічність і пристрасний характер їхніх взаємин, які супроводжувалися частими емоційними розривами, пара ніколи не реєструвала офіційний шлюб. Після остаточного розставання у 2006 році, артисти змогли трансформувати колишні почуття у міцну дружбу і наразі підтримують спілкування.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

