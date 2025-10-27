"Як без нього жити далі": за що дружина Дизеля Яценка звинувачує себе після його смерті

Родичка Андрія Яценка розкрила важливу деталь про нього.

Андрій Яценко помер - як дружина переживає смерть Дизеля / колаж: Главред, фото: facebook.com/diezel.greengrey

Від чого помер Дизель із Green Grey

У чому себе звинувачує дружина артиста

20 жовтня у віці 55 років раптово помер український музикант і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко. Музикант помер уві сні від ішемічної хвороби серця.

У бесіді з Oboz.ua тітка Яценка Айя Коростильова зазначила, що артист намагався не звертати уваги на симптоми, а на вмовляння дружини пройти обстеження незмінно відповідав відмовою. Родичка Дизеля каже, що Євгенія, вдова музиканта, картає себе за те, що не була більш наполегливою.

"Судячи з усього, вона (хвороба - прим. редактора) давно давала про себе знати, але Андрій не надавав цьому значення. І ось усе так страшно закінчилося. Женя тепер, бідна, страшенно себе звинувачує, що не наполягла пройти обстеження. Але ж він категорично не переносив лікарів. Просто терпіти не міг усе це – аналізи, лікарні. Він із самого дитинства весь був у музиці. Ось прямо повністю – до останньої клітинки. Іноді здавалося, що крім музики, для нього нічого більше й не існувало. Женя зараз каже: я не знаю, як без нього жити далі. У них були дуже хороші стосунки", - поділилася Коростильова.

Андрій і Євгенія Яценко були разом понад 20 років.

Андрій Дизель Яценко з дружиною Євгенією / фото: facebook.com/diezel.greengrey

Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурік жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

