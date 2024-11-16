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Гарячий і рельєфний Бекхем схвилював шанувальниць фото в сауні

Олена Кюпелі
16 листопада 2024, 21:00
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Легендарний футболіст радує своїх шанувальниць новими фото.
Девід Бекхем, як і раніше, в шикарній формі
Девід Бекхем, як і раніше, в шикарній формі / Колаж Главред, фото Instagram/davidbeckham

Коротко:

  • Девід Бекхем поділився новим фото
  • Шанувальниці в захваті

Легендарний футболіст і чоловік ікони-стилю і "перчинки" Вікторії Бекхем Девід Бекхем, знову вирішив розбурхати фанатську спільноту.

Так, на своїй сторінці вInstagram, Бекхем виклав фото, як сидить чи то в сауні, чи то в кріокамері. Він має шикарний і брутальний вигляд - його підтягнуті форми прикрашає безліч татуювань.

відео дня

Сама знаменитість прокоментувала пост так: "П'ятничне обнулення".

Очевидно, що футболіст веде здоровий спосіб життя і справді переймається своїм здоров'ям і фізичною формою. До слова, його дружина Вікторія не відстає від свого зоряного і спортивного чоловіка.

У нещодавньому інтерв'ю її близької подруги Єви Лонгорії, відкрилася цікава правда про раціон Вікторії. Виявилося, що жінка вже кілька років поспіль вечеряє рибою та овочами на пару. А ось сам Девід любить поділитися смачненьким.

Він також говорив, що любить розділяти радість від трапези та смаків зі своїми близькими.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що Девід Бекхем продемонстрував свій вражаючий прес, знімаючись для реклами окулярів своєї нової колекції. Колишній футболіст, 48 років, позував без сорочки, щоб рекламувати випуск колекції.

Нагадаємо, напередодні дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

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Хто така Вікторія Бекхем?

Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

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