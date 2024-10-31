Шикарний сніданок: що їсть Вікторія Бекхем, щоб бути у формі

Коротко:
- Вікторія Бекхем готує шикарні сніданки
- Єва Лонгорія також любить їх
- Вікторія Бекхем ніколи не відступає від своєї дієти
Популярний футболіст Девід Бекхем може скаржитися на те, що його дружина сидить на дієті з риби і тушкованих овочів, але подруга Вікторії Бекхем Єва Лонгорія зізналася, що селебріті готує приголомшливий сніданок.
Колишня акторка "Відчайдушних домогосподарок", 49 річна Єва Лонгорія, дружить із 50-річною Бекхем уже багато років, і каже, що та рідко відступає від своєї суворої дієти.
Однак за даними The Daily Mail, коли справа доходить до сніданку, у неї є талант готувати "чудовий" сніданок з яєчних білків і авокадо.
"З нею насправді легко, тому що ми їмо один і той самий сніданок. Ми обидві любимо яєчні білки й авокадо. Коли ми разом, вона готує чудові яєчні білки й авокадо", - каже Лонгорія.
За словами Девіда Бекхема, він дуже емоційно ставиться до їжі та вина, коли їсть щось смачне. "Я хочу, щоб усе це спробували", - сказав він.
"На жаль, я одружений з жінкою, яка їла одне й те саме останні 25 років. Відтоді, як я її зустрів, вона їсть тільки парову рибу й овочі, вона дуже рідко зраджує собі", - повідомив він.
Хто така Вікторія Бекхем?
Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".
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Раніше Главред писав про те, що Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри. Шикарна "перчинка" вдається до вельми екстремальних заходів, щоб зберегти свіжість і тонус обличчя.
Також дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.
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