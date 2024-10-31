Шикарний сніданок: що їсть Вікторія Бекхем, щоб бути у формі

Колишня співачка популярного гурту дуже сувора до себе і вибору свого раціону.

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Девід Бекхем любить ділиться емоціями від їжі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Вікторія Бекхем готує шикарні сніданки

Єва Лонгорія також любить їх

Вікторія Бекхем ніколи не відступає від своєї дієти

Популярний футболіст Девід Бекхем може скаржитися на те, що його дружина сидить на дієті з риби і тушкованих овочів, але подруга Вікторії Бекхем Єва Лонгорія зізналася, що селебріті готує приголомшливий сніданок.

Колишня акторка "Відчайдушних домогосподарок", 49 річна Єва Лонгорія, дружить із 50-річною Бекхем уже багато років, і каже, що та рідко відступає від своєї суворої дієти.

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Однак за даними The Daily Mail, коли справа доходить до сніданку, у неї є талант готувати "чудовий" сніданок з яєчних білків і авокадо.

"З нею насправді легко, тому що ми їмо один і той самий сніданок. Ми обидві любимо яєчні білки й авокадо. Коли ми разом, вона готує чудові яєчні білки й авокадо", - каже Лонгорія.

За словами Девіда Бекхема, він дуже емоційно ставиться до їжі та вина, коли їсть щось смачне. "Я хочу, щоб усе це спробували", - сказав він.

"На жаль, я одружений з жінкою, яка їла одне й те саме останні 25 років. Відтоді, як я її зустрів, вона їсть тільки парову рибу й овочі, вона дуже рідко зраджує собі", - повідомив він.

Хто така Вікторія Бекхем? Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

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Раніше Главред писав про те, що Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри. Шикарна "перчинка" вдається до вельми екстремальних заходів, щоб зберегти свіжість і тонус обличчя.

Також дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

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