Євробачення-2026: де і коли відбудеться конкурс

У травні 2025 року на музичному конкурсі Євробачення переміг співак JJ з піснею "Wasted Love". Кришталевий мікрофон він привіз у свою рідну країну Австрію, яка стане господинею Євробачення-2026.
Сьогодні на офіційних сторінках змагання в соціальних мережах з'явилася важлива інформація: столиця Австрії Відень стане містом, що прийме в себе Євробачення 2026 року. До слова, у 1967 і 2015 роках конкурс уже проводили там. Місцем проведення Євробачення-2026 називають критий багатоцільовий стадіон Wiener Stadthalle.
Також організатори конкурсу обрали дати, у які відбудеться Євробачення. 12, 14 і 16 травня 2026 року єврофани з усього світу зможуть спостерігати за змаганням талановитих артистів міжнародного рівня.
Дивіться відеоанонс Євробачення-2026:
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
