Євробачення-2026: де і коли відбудеться конкурс

Організатори обрали місто, "досвідчене" у проведенні Євробачення.

Євробачення-2026 дата і місце проведення - організатори розкрили деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Де відбудеться Євробачення-2026

У які дати проведуть змагання

У травні 2025 року на музичному конкурсі Євробачення переміг співак JJ з піснею "Wasted Love". Кришталевий мікрофон він привіз у свою рідну країну Австрію, яка стане господинею Євробачення-2026.

Сьогодні на офіційних сторінках змагання в соціальних мережах з'явилася важлива інформація: столиця Австрії Відень стане містом, що прийме в себе Євробачення 2026 року. До слова, у 1967 і 2015 роках конкурс уже проводили там. Місцем проведення Євробачення-2026 називають критий багатоцільовий стадіон Wiener Stadthalle.

Також організатори конкурсу обрали дати, у які відбудеться Євробачення. 12, 14 і 16 травня 2026 року єврофани з усього світу зможуть спостерігати за змаганням талановитих артистів міжнародного рівня.

Євробачення-2026 дата та місце проведення - організатори розкрили деталі / instagram.com/eurovision

Дивіться відеоанонс Євробачення-2026:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

