Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Євробачення-2026: де і коли відбудеться конкурс

Анна Підгорна
20 серпня 2025, 11:39
24
Організатори обрали місто, "досвідчене" у проведенні Євробачення.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 дата і місце проведення - організатори розкрили деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте більше:

  • Де відбудеться Євробачення-2026
  • У які дати проведуть змагання

У травні 2025 року на музичному конкурсі Євробачення переміг співак JJ з піснею "Wasted Love". Кришталевий мікрофон він привіз у свою рідну країну Австрію, яка стане господинею Євробачення-2026.

Сьогодні на офіційних сторінках змагання в соціальних мережах з'явилася важлива інформація: столиця Австрії Відень стане містом, що прийме в себе Євробачення 2026 року. До слова, у 1967 і 2015 роках конкурс уже проводили там. Місцем проведення Євробачення-2026 називають критий багатоцільовий стадіон Wiener Stadthalle.

відео дня

Також організатори конкурсу обрали дати, у які відбудеться Євробачення. 12, 14 і 16 травня 2026 року єврофани з усього світу зможуть спостерігати за змаганням талановитих артистів міжнародного рівня.

Євробачення-2026
Євробачення-2026 дата та місце проведення - організатори розкрили деталі / instagram.com/eurovision

Дивіться відеоанонс Євробачення-2026:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, хто виховуватиме крихітку-сина Лесі Нікітюк - ведуча вирішила завершити декретну відпустку і повернутися до зйомок. Зараз її малюкові трохи більше двох місяців.

Також популярний український комік Володимир Жогло став невпізнанним після схуднення - за рік він скинув цілих 65 кілограмів, і не планує зупинятися на досягнутому.

Читайте також:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

12:57Війна
Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

12:43Синоптик
"Бої дуже складні": у ЦПД сказали, чи може РФ захопити всю Донецьку область

"Бої дуже складні": у ЦПД сказали, чи може РФ захопити всю Донецьку область

12:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкою

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкою

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Останні новини

12:57

Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

12:56

"Я не хочу моргати": кохана Кулеби розкрила правду про стосунки з політиком

12:52

Українські прізвища, яким понад 1000 років: чи маєте ви особливе корінняВідео

12:47

Унікальні кадри роботи "Петріота", запуски далекобійних дронів на територію ворога та таємні деталі грандіозної спецоперації "Павутина"

12:43

Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:37

Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі

12:24

У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

12:11

"Вона нездорова": у якому стані Софія Ротару насправді

12:06

Знайдена в калюжі крові: співачка Брекстон опинилася в жахливій ситуації

Реклама
12:01

"Бої дуже складні": у ЦПД сказали, чи може РФ захопити всю Донецьку область

11:59

Як використовувати простір над кухонними шафами: топ-9 розумних ідей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 серпня: Тельцям і Ракам - не дозволяйте заважати вам

11:39

Євробачення-2026: де і коли відбудеться конкурсВідео

11:27

Тиск на Москву потрібно збільшувати: Зеленський злісно відреагував на атаку РФФото

11:14

Українська співачка народила третю дитину і показала обличчя малюка - деталі

11:11

Сюжет для блокбастера: у Дубаї зірвали крадіжку рідкісного рожевого діаманта

11:08

Питання не в красі: чим особливі зелені ковпачки на шинах в авто

11:03

Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

10:37

Китайський гороскоп на завтра 21 серпня: Зміям - занепокоєння, Коням - образи

10:13

США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

Реклама
10:12

"Отримав результати": Тарас Цимбалюк зробив зізнання про своє здоров'я

10:10

РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

09:55

Не лише захоплення територій: ISW розкрили справжню ціль Кремля в Україні

09:18

Після української атаки: нафтопровід "Дружба" відновив роботу, деталі

09:06

Поступки з перших хвилин: Віткофф розкрив нові деталі зустрічі Трампа і Путіна

08:40

"Я відмовилася": дискваліфікована Бех-Романчук зробила заяву про майбутнє

08:30

Згадували б 20 років: Трамп зробив цікаву заяву про відмову від Криму

08:10

План Трампа по завершенню війни: що чекає на УкраїнуПогляд

07:41

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждаліФото

06:48

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

06:10

Зустріч Зеленського та Трампа: чого очікувати далі?Погляд

05:47

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

05:20

Жінка заміжня чи одружена – як правильно: вчителька розставила усі крапки над "і"Відео

04:45

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

04:16

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивуєВідео

03:30

Феноменальне відкриття: вчені навчили штучний інтелект читати думки

03:00

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

02:30

Путіну не вистачить людей для захоплення України: експерт розкрив нову стратегію КремляВідео

02:12

Несподіваний ворог лакофарбового покриття: які прості дії псують кузов під час миття

01:45

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

Реклама
01:30

Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

01:20

"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

00:27

Простий трюк для гарного врожаю: садівник розкрив головного ворога виноградуВідео

00:15

Трамп після зустрічі з Зеленським намагався "зламати" позицію Орбана - Bloomberg

00:12

Знову мінус 25: Могилевська приголомшила причиною схуднення

19 серпня, вівторок
23:46

Моторошна причина смерті: російська актриса загинула за дивних обставин

23:17

"Далося не просто": дружина Преснякова уперше зробила заяву про розлучення

23:16

Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

23:10

Третій арсенал в світі: чому Україна не контролювала ядерну зброю і хто її віддавВідео

22:17

Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти