Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

Читайте більше:
- Який вигляд має новий логотип Євробачення-2026
- Чому шанувальники конкурсу незадоволені оновленням
З моменту Євробачення-2025 минуло трохи більше трьох місяців, і організатори конкурсу вже зайнялися підготовкою до наступного року. Почати вирішили з логотипу - колишній використовували з 2015 по 2025 рік.
На офіційних сторінках Євробачення-2026 презентували нову емблему і шрифт, які будуть використовуватися, як символи змагання. "Святкуємо 70 років об'єднання музикою в новому вигляді", - пишуть організатори. Сердечко і шрифт стали більш округлими, схожими на мультяшні.
У коментарях єврофани оновлення не оцінили. Вони зазначають, що тепер лого виглядає занадто дитячим, і вимагають повернення колишнього: "Поверніть назад! Ми не на каналі Дісней, це не дитячий конкурс", "Де тут кнопка "дізлайк", "Дуже по-дитячому і мультяшно", "Поверніть лого", "Ми можемо повернути все назад? Ми вимагали змін, але лого - це одна з тих небагатьох речей, які ми не хотіли міняти", "У Євробачення є багато проблем, але логотип до них не належить. Старий логотип був набагато кращим, навіщо намагатися виправити те, що не зламано?", тощо.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні зіркові новини:
Раніше Главред розповідав, чому 51-річний Андрій Данилко досі не побудував сім'ю. Артист розкрив сімейну таємницю про прокляття, яке нібито наклала його прабабуся.
Також стало відомо, що українська акторка Анна Кошмал не може скинути вагу після того, як у березні 2025 року вдруге стала мамою. Їй не допомагають дієти і відмова від солодкого.
Читайте також:
- Потап уперше заговорив про сина від Насті Каменських - деталі
- "Їла дуже мало": голлівудська українка Міла Куніс розповіла про складний етап
- Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред