Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

Організатори Євробачення-2026 зважилися на кардинальні зміни.

Євробачення-2026 - організатори змінили логотип конкурсу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Який вигляд має новий логотип Євробачення-2026

Чому шанувальники конкурсу незадоволені оновленням

З моменту Євробачення-2025 минуло трохи більше трьох місяців, і організатори конкурсу вже зайнялися підготовкою до наступного року. Почати вирішили з логотипу - колишній використовували з 2015 по 2025 рік.

На офіційних сторінках Євробачення-2026 презентували нову емблему і шрифт, які будуть використовуватися, як символи змагання. "Святкуємо 70 років об'єднання музикою в новому вигляді", - пишуть організатори. Сердечко і шрифт стали більш округлими, схожими на мультяшні.

У коментарях єврофани оновлення не оцінили. Вони зазначають, що тепер лого виглядає занадто дитячим, і вимагають повернення колишнього: "Поверніть назад! Ми не на каналі Дісней, це не дитячий конкурс", "Де тут кнопка "дізлайк", "Дуже по-дитячому і мультяшно", "Поверніть лого", "Ми можемо повернути все назад? Ми вимагали змін, але лого - це одна з тих небагатьох речей, які ми не хотіли міняти", "У Євробачення є багато проблем, але логотип до них не належить. Старий логотип був набагато кращим, навіщо намагатися виправити те, що не зламано?", тощо.

Логотипи Євробачення: до і після / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Єврофани не оцінили новий логотип Євробачення-2026 / instagram.com/eurovision

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

