"Я відмовилася": дискваліфікована Бех-Романчук зробила заяву про майбутнє

Еліна Чигис
20 серпня 2025, 08:40
Марина Бех-Романчук розповіла, чим займеться.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - допінговий скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Ви дізнаєтеся:

  • Марина Бех-Романчук відповіла на звинувачення
  • Чим вона тепер займатиметься

Українська відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук дискваліфікована за порушення антидопінгових правил на чотири роки.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка зробила публікацію, в якій розповіла, що робитиме далі.

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалася відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт - це можливо. У моїй кар'єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюся цим", - написала Марина.

Марина Бех-Романчук про важкий період
Марина Бех-Романчук про важкий період / фото: скрін instagram.com, Марина Бех-Романчук

Також вона повідомила про свою втому від того, що їй доводиться доводити свою чесність.

"Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти: за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно, і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині та своєму здоров'ї", - додала Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Спортсменка не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit і не визнає свою провину.

"Я відмовилася підписувати будь-які документи, які вимагали визнання моєї провини, тому що я чесна людина, і для мене важливі мої людяність і гідність. Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань, тому вже скоро я дам одне велике інтерв'ю, в якому відверто розповім усе", - підсумувала Марина.

Про персону: Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину і потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

