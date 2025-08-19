Леся Нікітюк виходить із декрету - хто тепер буде ростити її 2-місячного сина

Нікітюк зізналася, кому зважилася довірити найцінніше.

Леся Нікітюк стала мамою - хто після декрету залишиться із сином ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Декрет Лесі Ніктюк тривав близько двох місяців

Зірка розповіла, хто за її відсутності подбає про сина

Українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк повертається на телеекрани лише через два місяці після пологів. Про своє рішення поєднувати роботу і материнство вона розповіла в бесіді з Новим каналом.

Зірка зазначила - не бачить у цьому нічого незвичного, адже безліч жінок балансують між роботою та сім'єю. "Я думаю, що поєднувати роботу й материнство в мене точно вийде. Будемо чесними, мільйони жінок народжують і мільйони не йдуть у декрет, бо продовжують працювати. Ми живемо в такий час, що потрібно вміти знаходити баланс та поєднувати одне та інше. Я, наприклад, виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд" - переконана Леся.

Вона також розкрила деталі свого плану: за сином, поки вона працює, наглядатимуть бабусі. На знімальний майданчик малюка Нікітюк брати не хоче: його привозитимуть, коли настає час годування, і відвозитимуть назад додому. "Є багато людей, які допомагатимуть. Зокрема, дві бабусі. Сину точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом "приїхали до мене та поїхали". Адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюся, наш план спрацює", - поділилася Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк і батько її дитини Дмитро Бабчук із сином у пологовому будинку / instagram.com/lesia_nikituk

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

