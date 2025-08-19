Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Леся Нікітюк виходить із декрету - хто тепер буде ростити її 2-місячного сина

Анна Підгорна
19 серпня 2025, 13:45
60
Нікітюк зізналася, кому зважилася довірити найцінніше.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк стала мамою - хто після декрету залишиться із сином ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Стисло:

  • Декрет Лесі Ніктюк тривав близько двох місяців
  • Зірка розповіла, хто за її відсутності подбає про сина

Українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк повертається на телеекрани лише через два місяці після пологів. Про своє рішення поєднувати роботу і материнство вона розповіла в бесіді з Новим каналом.

Зірка зазначила - не бачить у цьому нічого незвичного, адже безліч жінок балансують між роботою та сім'єю. "Я думаю, що поєднувати роботу й материнство в мене точно вийде. Будемо чесними, мільйони жінок народжують і мільйони не йдуть у декрет, бо продовжують працювати. Ми живемо в такий час, що потрібно вміти знаходити баланс та поєднувати одне та інше. Я, наприклад, виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд" - переконана Леся.

відео дня

Вона також розкрила деталі свого плану: за сином, поки вона працює, наглядатимуть бабусі. На знімальний майданчик малюка Нікітюк брати не хоче: його привозитимуть, коли настає час годування, і відвозитимуть назад додому. "Є багато людей, які допомагатимуть. Зокрема, дві бабусі. Сину точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом "приїхали до мене та поїхали". Адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюся, наш план спрацює", - поділилася Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук із сином
Леся Нікітюк і батько її дитини Дмитро Бабчук із сином у пологовому будинку / instagram.com/lesia_nikituk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська акторка Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал через відкриті фото в купальнику під час літнього відпочинку.

Також стало відомо, що зірку "МастерШеф", 41-річного кондитера Лізу Глінську, образили в супермаркеті через її дітей - десятимісячних Поліну і Соломію.

Читайте також:

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

14:31Світ
РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

14:25Фронт
Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

14:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

Останні новини

15:28

Коли чекати на новий стрибок курсу долара: з'явився несподіваний прогноз

15:16

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

15:13

Знають одиниці: для чого в авто встановлюють вимикач подушки безпекиВідео

15:13

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

15:00

Українцям почали надходити надбавки до пенсії: скільки можна отримати щомісяця

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
14:51

Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: дискусія про кіновиробництво та показ робіт Української Кіношколи

14:48

Поради для дітей: ПЛЮСПЛЮС покаже другий сезон мультсеріалу власного виробництва "Корисні підказки"

14:31

США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

14:25

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

Реклама
14:19

"Не може бути мови": Лавров видав нахабну заяву щодо припинення війни

14:10

Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

14:04

Гіркий запас води: звідки насправді з’явились кавуни в УкраїніВідео

13:51

Наші предки ніколи не тримали вдома штучні квіти: яку біду можна накликати

13:51

Важка недуга: у мережі показали фото путіністки Дубовицької

13:45

Леся Нікітюк виходить із декрету - хто тепер буде ростити її 2-місячного сина

13:26

Потужне полум'я і димова завіса: на півдні підірвано головну "артерію" окупантів РФ

13:12

Лаваш і поруч не стоїть: рецепт смачного рулету з популярного овоча

13:03

Аліну Шаманську пограбували в Лас-Вегасі: "Головне, що жива"

12:54

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

12:22

РФ не здатна силою захопити всю Донеччину: в ISW розгромили заяву Путіна

Реклама
12:15

РФ може відновити війну: названо гарантію безпеки для України

12:08

Де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна: ЗМІ назвали країну

12:03

Незвичайний сніданок із яєць, від якого всі будуть в захваті - швидко і смачноВідео

11:50

Після того, як втратила дім: українська модель народила від народного депутата

11:46

Від спекотного сонця до злив: який сюрприз готує погода Україні цього тижня

11:33

Відома українська ведуча потрапила в моторошну ДТП з однорічною донькою - деталі

11:26

Як продовжити термін служби акумулятора телефону: простий спосіб здивує результатомВідео

11:03

У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

10:45

Китайський гороскоп на завтра 20 серпня: Драконам - страх, Собакам - сімейні проблеми

10:38

Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

10:13

Переговори Трампа із Зеленським і Путіним: у Кремлі зробили заяву

10:02

"На нього полюють": які проблеми у втікача Олега Винника

09:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 серпня (оновлюється)

09:31

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

09:16

Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

08:56

Хтось дасть солдатів, хтось - гроші: Зеленський розкрив деталі підтримки України

08:31

"Це тиха вода перед бурею": що задумав Путін на День Незалежності 24 серпня

08:10

Нові байки про гарантії безпеки: як Україні не наступити на старі грабліПогляд

08:08

РФ масовано атакувала Полтавщину, є "прильоти": названо цілі ударів

08:02

"Для України настали вирішальні дні": Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна

Реклама
07:12

РФ запропонувала провести двоетапні переговори щодо України: Зеленський розкрив деталі

06:45

Дрони атакували НПЗ у Волгограді: спалахнула пожежа

05:25

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивованіВідео

04:30

Тест на гострий зір: лише геній знайде три відмінності на зображенні

04:02

Коли Путін зупинить війну - два варіанти, які можуть перевернути ситуацію

03:35

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

02:48

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

02:17

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти ЗеленськогоВідео

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти