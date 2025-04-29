"Зазнала невдачі": як складається особисте життя Дженніфер Еністон зараз

Джерело, близьке до Еністон, розповіло, що акторка думає про амплуа старої нещасної діви.

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Дженніфер Еністон особисте життя - що акторка думає про чутки про її самотність / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jenniferaniston

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Дженніфер Еністон втомилася бути "бідолашною Джен"

У акторки активне особисте життя

У жовтні 2025 року виповниться 20 років від дня розлучення Дженніфер Еністон та її першого чоловіка, актора Бреда Пітта, який пішов від неї до Анджеліни Джолі. Відтоді за акторкою, яка після цього ще раз вийшла заміж та мала безліч романів, закріпилося амплуа "бідолашної Джен", яке просто доводить її до сказу.

Інсайдер повідомив виданню In Touch, що Еністон всіляко протестує проти того, щоб її оцінювали лише за її особистим життям, але не настільки, щоб виставляти його напоказ на доказ того, що вона зовсім не самотня стара діва. Також джерело зазначило, що жаліти незаміжню Дженніфер не варто - вона регулярно ходить на побачення, і вельми задоволена своїм життям.

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"Її дратує, що в суспільстві склалася думка, ніби вона зазнала невдачі в житті, тому що незаміжня. Її це дуже зачіпає, але не настільки, щоб доводити всім зворотне, виставляючи своє особисте життя на загальний огляд. У неї багато побачень, вона не самотня діва, якою її виставляють. Вона просто дуже, дуже закрита", - цитує інформатора видання.

Дженніфер Еністон особисте життя - що акторка думає про чутки про її самотність / ua.depositphotos.com

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Хто така Дженніфер Еністон? Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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