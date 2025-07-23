"Це відбувається": Еністон зробила зізнання на тлі чуток про роман із гіпнотизером

Дженніфер Еністон відкрито заговорила про кохання в її житті.

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Дженніфер Еністон особисте життя - акторка розповіла про кохання / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У Дженніфер Еністон новий роман

На тлі останніх чуток зірка заговорила про кохання

Американська акторка Дженніфер Еністон двічі розлучена, і останні сім років офіційно не коментує свого особистого життя. Проте зірка і не намагається приховати, якщо в її житті з'являється хтось особливий.

Приміром, нещодавно Еністон стали приписувати роман із гіпнотерапевтом Джимом Кертісом: на початку липня пару застали під час спільного відпочинку на Мальорці. Нещодавно ж Джен зробила гучну заяву про кохання в її житті.

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"Я завжди буду відкрита для кохання. Добре бути відкритою для нього, але не шукати його. Так ти жодним чином не тиснеш на ситуацію, і це відбувається природно, і тоді це дивовижно", - цитує акторку журнал Closer. Ці слова Дженніфер Еністон у пресі пов'язали з Джимом Кертісом та розвитком його стосунків із зіркою.

Джим Кертіс - новий бойфренд Дженніфер Еністон / instagram.com/jimcurtis1

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Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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