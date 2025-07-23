"Це відбувається": Еністон зробила зізнання на тлі чуток про роман із гіпнотизером

Коротко:
- У Дженніфер Еністон новий роман
- На тлі останніх чуток зірка заговорила про кохання
Американська акторка Дженніфер Еністон двічі розлучена, і останні сім років офіційно не коментує свого особистого життя. Проте зірка і не намагається приховати, якщо в її житті з'являється хтось особливий.
Приміром, нещодавно Еністон стали приписувати роман із гіпнотерапевтом Джимом Кертісом: на початку липня пару застали під час спільного відпочинку на Мальорці. Нещодавно ж Джен зробила гучну заяву про кохання в її житті.
"Я завжди буду відкрита для кохання. Добре бути відкритою для нього, але не шукати його. Так ти жодним чином не тиснеш на ситуацію, і це відбувається природно, і тоді це дивовижно", - цитує акторку журнал Closer. Ці слова Дженніфер Еністон у пресі пов'язали з Джимом Кертісом та розвитком його стосунків із зіркою.
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Про персону: Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.
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