Дженніфер Еністон розкрила свій неймовірний секрет красивого (не)старіння

Олена Кюпелі
3 вересня 2025, 17:31
43
Голівудська акторка не робить пластичних операцій, і охоче ділиться секретами свого прекрасного вигляду.
Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як зараз виглядає Дженніфер Еністон
  • Які процедури вона все ж робить
  • У чому її найголовніший секрет

Американська акторка Дженніфер Еністон вважає, що її молодий вигляд - це результат "оптимізму" та "позитиву".

Як пише Page Six, 56-річна зірка серіалу "Друзі" відреагувала на похвалу своєї партнерки за серіалом "Ранкове шоу" Маріон Котійяр за її витончене старіння і поділилася своїм дивовижним секретом.

відео дня

"Це так багато значить для мене. У нас не було таких таких рольових моделей у дитинстві", - сказала вона про похвалу Котійяр. "І я думаю, що, якщо говорити про те, як витончено старіти, у мене невичерпне джерело оптимізму і позитиву. Називайте це молодістю, якщо хочете", - додала вона.

"Але я думаю, все починається з того, як ми любимо своє тіло і те, де ми зараз", - додала вона.

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / ua.depositphotos.com

Еністон не зізналася в недавніх пластичних операціях, але зазначила, що їй вдалося "зберегти" свою зовнішність.

"Я не скажу, що не користуюся косметичними процедурами, лазерною епіляцією та іншими приємними штуками", - сказала вона. "Я маю на увазі, що я в хорошій формі. Я не збираюся просто так здаватися і дозволяти цьому сивому волоссю взяти гору", - жартує актриса.

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон - завжди на позитиві / ua.depositphotos.com

"Так що це погляд на речі, а також усвідомлення того, що це наше єдине тіло", - продовжила вона. "Це спосіб мислення", - підсумувала розкішна актриса.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про причини, через які американо-канадська акторка, продюсерка й активістка Памела Андерсон уже понад два роки дотримується політики "без макіяжу".

Також 60-річна британська акторка, модель і бізнесвумен Елізабет Герлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото, яким вона користується регулярно.

Дженніфер Еністон
