Дженніфер Еністон розкрила свій неймовірний секрет красивого (не)старіння

Американська акторка Дженніфер Еністон вважає, що її молодий вигляд - це результат "оптимізму" та "позитиву".
Як пише Page Six, 56-річна зірка серіалу "Друзі" відреагувала на похвалу своєї партнерки за серіалом "Ранкове шоу" Маріон Котійяр за її витончене старіння і поділилася своїм дивовижним секретом.
"Це так багато значить для мене. У нас не було таких таких рольових моделей у дитинстві", - сказала вона про похвалу Котійяр. "І я думаю, що, якщо говорити про те, як витончено старіти, у мене невичерпне джерело оптимізму і позитиву. Називайте це молодістю, якщо хочете", - додала вона.
"Але я думаю, все починається з того, як ми любимо своє тіло і те, де ми зараз", - додала вона.
Еністон не зізналася в недавніх пластичних операціях, але зазначила, що їй вдалося "зберегти" свою зовнішність.
"Я не скажу, що не користуюся косметичними процедурами, лазерною епіляцією та іншими приємними штуками", - сказала вона. "Я маю на увазі, що я в хорошій формі. Я не збираюся просто так здаватися і дозволяти цьому сивому волоссю взяти гору", - жартує актриса.
"Так що це погляд на речі, а також усвідомлення того, що це наше єдине тіло", - продовжила вона. "Це спосіб мислення", - підсумувала розкішна актриса.
