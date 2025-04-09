Дочка Заворотнюк народила і розсекретила стать та ім'я дитини

Ви дізнаєтеся:
- Кого народила дочка Заворотнюк Анна
- Як вона вирішила назвати свого первістка
Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку, Анна Заворотнюк народила свою першу дитину.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Виявилося, що донька покійної актриси народила сина, якого назвали Марсель. Хлопчик народився 2 квітня, за день до дня народження Анастасії Заворотнюк.
"Ласкаво просимо у світ, світло моєї душі", - написала молода мама.
До слова, молода мама до останнього не розголошувала стать дитини, однак сама говорила, що навіть до гендер-паті знала, на кого вона чекає.
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Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.
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