Дочка Заворотнюк народила і розсекретила стать та ім'я дитини

Анна Заворотнюк народила ще 2 квітня, але вирішила поділиться новиною тільки 9 квітня.

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Дочка Заворотнюк народила / Колаж Главред, фото Instagram/anna_zavorotnyuk

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Кого народила дочка Заворотнюк Анна

Як вона вирішила назвати свого первістка

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку, Анна Заворотнюк народила свою першу дитину.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Анна Заворотнюк народила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Виявилося, що донька покійної актриси народила сина, якого назвали Марсель. Хлопчик народився 2 квітня, за день до дня народження Анастасії Заворотнюк.

Анна Заворотнюк народила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

"Ласкаво просимо у світ, світло моєї душі", - написала молода мама.

Анна Заворотнюк народила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

До слова, молода мама до останнього не розголошувала стать дитини, однак сама говорила, що навіть до гендер-паті знала, на кого вона чекає.

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Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.

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