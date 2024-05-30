Заворотнюк повністю позбавила чоловіка спадщини: кому дістанеться все

Анастасія Заворотнюк переписала спадок на матір і своїх дітей.

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Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов жили в особняку / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 травня 2024 року, ще 2021 року написала те, як розподілятиметься її майно після смерті.

Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, Заворотнюк розуміла, що шансів у неї немає, і тому вирішила залагодити всі питання зі спадщиною заздалегідь, щоб її близькі не конфліктували.

Будинок Анастасії Заворотнюк / Фото Факти

Елітні автомобілі актриса переписала на свою матір. А ось особняк у селищі Крекшино, де Заворотнюк жила зі своїм чоловіком-фігуристом Петром Чернишовим, вона поділила між своїми старшими дітьми - Анною і Майклом. При чому, чоловікові актриса, нібито, не залишила нічого.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Будинок розміром 632 квадратних метри оцінюють орієнтовно в 160 млн рублів (близько 2 млн доларів).

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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