Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

Анастасія Заворотнюк непритомніла під час зйомок у серіалі.

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Анастасія Заворотнюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, imdb.com

Коротко:

Що трапилося з актрисою на зйомках

У чому була її відмінна риса

Російський актор Борис Смолкін розповів про зйомки ситкому "Моя прекрасна няня", в якому знімалася померла актрисаАнастасія Заворотнюк.

Як розповів він в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, акторка, яка підтримувала терориста Путіна, багато працювала і була задіяна в багатьох постановках, спектаклях і кіно.

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Заворотнюк грала головну роль у проекті, тому була задіяна практично в кожному епізоді. Через це в артистки практично не було часу на відпочинок. Часом її організм не витримував.

Родичі Заворотнюк взялися за спадок / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

"Вона-то була зайнята в кожному кадрі. Це ми могли чимось зайнятися в паузах між зйомками, а вона з кадру в кадр входила, працювала на знос. Це було щось страшне, вона навіть непритомніла через перепрацювання. Їй було важко", - розповів актор.

Анастасія Заворотнюк / кадр із тс Моя прекрасна няня

За його словами, відмінною рисою артистки був трудоголізм.

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Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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