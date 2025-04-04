Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

Коротко:
- Що трапилося з актрисою на зйомках
- У чому була її відмінна риса
Російський актор Борис Смолкін розповів про зйомки ситкому "Моя прекрасна няня", в якому знімалася померла актрисаАнастасія Заворотнюк.
Як розповів він в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, акторка, яка підтримувала терориста Путіна, багато працювала і була задіяна в багатьох постановках, спектаклях і кіно.
Заворотнюк грала головну роль у проекті, тому була задіяна практично в кожному епізоді. Через це в артистки практично не було часу на відпочинок. Часом її організм не витримував.
"Вона-то була зайнята в кожному кадрі. Це ми могли чимось зайнятися в паузах між зйомками, а вона з кадру в кадр входила, працювала на знос. Це було щось страшне, вона навіть непритомніла через перепрацювання. Їй було важко", - розповів актор.
За його словами, відмінною рисою артистки був трудоголізм.
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Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
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Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
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