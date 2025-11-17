"Під обстрілами": Брежнєва несподівано показалася в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Віра Брежнєва показала фото з України
- Що робила співачка
Відома українська співачка і колишня солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва приїхала в Україну. В Instagram артистка поділилася кадрами своєї нової подорожі на батьківщину.
Брежнєва продовжує виконувати свою роль амбасадорки "Укрзалізниці". "Старша провідниця Вірочка", як зазначено на її іменному бейджі, позувала у формі на тлі поїзда і всередині нього.
"Дім означає Україна. Все ще під обстрілами, але ніколи без надії", - підписала співачка.
У своїй фотодобірці артистка показала стильні луки, в яких виходила під час свого візиту в Україну, а також поділилася мальовничими локаціями на батьківщині.
Що цікаво, серед знімків з'явився Орден Святого Рафаїла, яку отримала Брежнєва від благодійної організації "Місто Добра". Віра отримала цю нагороду як меценат фонду, який надає комплексну допомогу жінкам з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, таких як домашнє насильство, бідність, соціальна ізоляція і проблеми зі здоров'ям.
Віра Брежнєва про війну в Україні
Позиція української співачки Віри Брежнєвої з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну є недвозначно проукраїнською. З лютого 2022 року вона активно засудила агресію та повністю припинила зв'язки з російським шоу-бізнесом.
Про персону: Віра Брежнєва
Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.
