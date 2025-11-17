Рус
"Під обстрілами": Брежнєва несподівано показалася в Україні

Христина Трохимчук
17 листопада 2025, 10:37
Співачка Віра Брежнєва показала фотографії з України.
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Відома українська співачка і колишня солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва приїхала в Україну. В Instagram артистка поділилася кадрами своєї нової подорожі на батьківщину.

Брежнєва продовжує виконувати свою роль амбасадорки "Укрзалізниці". "Старша провідниця Вірочка", як зазначено на її іменному бейджі, позувала у формі на тлі поїзда і всередині нього.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва - фото з поїзда Укрзалізниці / фото: instagram.com, Віра Брежнєва

"Дім означає Україна. Все ще під обстрілами, але ніколи без надії", - підписала співачка.

У своїй фотодобірці артистка показала стильні луки, в яких виходила під час свого візиту в Україну, а також поділилася мальовничими локаціями на батьківщині.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва - образ / фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Що цікаво, серед знімків з'явився Орден Святого Рафаїла, яку отримала Брежнєва від благодійної організації "Місто Добра". Віра отримала цю нагороду як меценат фонду, який надає комплексну допомогу жінкам з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, таких як домашнє насильство, бідність, соціальна ізоляція і проблеми зі здоров'ям.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва - орден / фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Віра Брежнєва про війну в Україні

Позиція української співачки Віри Брежнєвої з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну є недвозначно проукраїнською. З лютого 2022 року вона активно засудила агресію та повністю припинила зв'язки з російським шоу-бізнесом.

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, відповів своєму батькові-путіністу Володимиру Преснякову. Раніше Пресняков-старший заявляв, що його син повернеться в Росію, але Микита вирішив піти наперекір бажанню батька.

Також захисник "Барселони" Жюль Кунде, який ретельно оберігає своє особисте життя, нібито одружився з українською моделлю Юліаною Яссімовою. Їхні стосунки розвивалися максимально приховано, проте тепер інсайдери запевняють, що роман переріс у шлюб.

Про персону: Віра Брежнєва

Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

