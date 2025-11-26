Сестра Віри Брежнєвої позбавила путініста Цекало мільйонів

Цекало має двох дітей від Вікторії Галушко, яким він багато років не платив аліменти.

Вікторія Галушка вимагала аліменти від Цекало / колаж: Главред, фото: Starface, САП

Чому Цекало заплатив гроші

Скільки він був винен

Українець за походженням, російський музичний продюсер Олександр Цекало, виплатив багатомільйонний борг своїй колишній дружині і сестрі Віри Брежнєвої Вікторії Галушко.

Як відомо, Цекало має двох дітей від Вікторії Галушко, яким він багато років не платив аліменти. Російські пропагандисти повідомили, що нарешті Цекало зібрався з думками і виплатив багатомільйонні борги.

Цекало з дружиною приїхали до терористичної Росії / Фото Щоденники знаменитостей

За даними пропагандистів Росії, у серпні жінка запросила 48,9 млн рублів за роки невиплати аліментів. За чотири місяці Цекало виплатив майже половину боргу і залишився винен 28,9 млн рублів, розповіли в суді 24 листопада.

Стверджується, що Цекало мав перераховувати колишній близько 1,7 млн на місяць на 17-річну доньку Олександру і 13-річного сина Михайла.

Цекало жахливо вчинив із дружиною / Фото ОК

Після отримання позову від Галушки продюсер розповідав, що справно виплачує аліменти. Жінка, за його словами, без його відома продала будинок на Рубльовці, який він залишив дітям, вивезла дітей із Москви і не дає батькові з ними бачитися.

Олександр Цекало і Вікторія Галушка прожили в шлюбі десять років. Зараз продюсер одружений з художницею Дариною Ервін, подружжя живе в США.

Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

Про персону: Олександр Цекало Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

