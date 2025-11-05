"Копія мами": Віра Брежнєва похвалилася донькою, яку не впізнати

Віра Брежнєва знялася у фотосесії із Сарою Кіперман.

Віра Брежнєва - фото з Сарою Кіперман / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Віра Брежнєва з'явилася з молодшою донькою

Який вигляд має Сара Кіперман

Українська співачка і колишня солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва вперше за довгий час показалася з молодшою донькою. У своєму Instagram артистка опублікувала рідкісні кадри із Сарою Кіперман.

Співачка рідко ділиться сімейними моментами, але вирішила зробити виняток для фотосесії з 15-річною донькою. Сім'я влаштувала атмосферну зйомку на пляжі за кордоном. Віра і Сара обрали для фотосесії мінімалістичний парний образ: обидві були в джинсах, білих майках і сонячних окулярах. 15-річна донька артистки вже майже зрівнялася з мамою за зростом.

Віра Брежнєва - де зараз / фото: instagram.com, Віра Брежнєва

"Мама і донька. Сумуємо за нашою третьою", - написала Брежнєва, маючи на увазі свою старшу доньку Соню Кіперман.

"Мій світ", - відповіла в коментарях Соня, використавши смайлик планети.

Віра Брежнєва з дочкою / фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Шанувальники засипали співачку та її доньку компліментами, відзначаючи, який молодий вигляд має зіркова мама. Деякі фанати в коментарях припустили, що фотосесія проходила в Юрмалі.

"Узбережжя схоже на Латвію. Такі сонячні яскраві дівчатка для похмурої Балтії як вітамін D"

"Думаю: що за подружки? Сара так виросла"

"Копія мами, красуні"

Віра Брежнєва з Сарою Кіперман / фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Віра Брежнєва - діти

Співачка Віра Брежнєва стала матір'ю двох доньок. Старша донька Соня народилася в цивільному шлюбі з Віталієм Войченком. Дівчина, яка носить прізвище другого чоловіка матері (Кіперман), виросла і наразі живе та навчається в США, активно будує модельну й акторську кар'єру. Молодша дочка Сара народилася в шлюбі з українським бізнесменом Михайлом Кіперманом.

Віра Брежнєва / інфографіка: Главред

Про персону: Віра Брежнєва Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

