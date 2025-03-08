Дантес показав повністю роздягнену Кацуріну

Кожен вітає свою половинку - як уміє. Дантес зробив це з гумором.

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Даша Кацуріна і Володимир Дантес / колаж: Главред, фото: t.me/dashakatsurinaa, instagram.com/volodymyrdantes

Коротко:

Навіщо Дантес показав оголену Кацуріну

Як привітав її співак

Український популярний співак Володимир Дантес вирішив приголомшити своїх фоловерів "святковим" відео.

На своїй сторінці в Instagram він виклав кумедний ролик разом зі своєю половиною Дашею Кацуріною. Так, на відео Дантес вирішив показати різницю між привітаннями з 8 Березня. У контексті, як це робить "хлопчик" і "чоловік".

відео дня

На відео, Дантес входить у ванну з букетом білих троянд і дарує квіти своїй коханій. При цьому Даша Кацуріна носить тільки рушник на голові і більше нічого. Як жартівливо зазначив виконавець, саме так зі святом вітає "хлопчик".

А ось "чоловік", згідно з жартівливим роликом Дантеса, вітає по-іншому. Під час, коли Кацуріна мила машину, Дантес покликав її, кинувши брутальне: "З 8 березня"!

До слова, пікантний кадр із Дашею Кацуріною, співак дбайливо заблюрив.

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Як раніше писав Главред, Дантес поділився, що його здивувало, коли він разом з групою Badstreet boys записували благодійний кліп на пісню "Это так" з Ющенком, політик спочатку запросив усіх до свого музею.

Раніше також українська співачка Надя Дорофєєва та її колишній чоловік Володимир Дантес зустрілися вперше за довгий час на одному із заходів.

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Хто такий Володимир Дантес? Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався в багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

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