Курс долара різко зросте: стало відомо, на скільки подорожчає валюта

Ви дізнаєтеся:
- На скільки може подорожчати долар
- Коли це станеться
В українських банках найближчими днями очікується помітна зміна курсу готівкового долара. Згідно з прогнозами, до кінця поточного робочого тижня (25 квітня) курс долара буде в межах від 40,8 до 41,8 грн. Ввечері 23 квітня банки купували цю валюту по 41,2 грн, а продавали по 41,8 грн. Тобто не виключається варіант, що знизиться курс купівлі долара.
Фінансовий експерт Олексій Козирев зазначив, що в обмінниках долар може зрости як у купівлі, так і в продажу, пише minfin.com.ua.
За його словами, в обмінниках курс перебуватиме в межах від 40,7 до 41,75 грн. Увечері 23 квітня там визначили вартість долара у середні 41,05/41,72 грн (купівля/продаж).
"Більшість обмінників і банків через підвищені курсові ризики розширять спред по долару (різниця між курсами продажів та купівлі, – ред.) у межах від 20 до 25 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок", – зазначив експерт.
Загалом, за словами Козирева, на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори, серед яких:
- Поточні господарські операції компаній та кінець місяця (цього тижня клієнти закриватимуть свої поточні господарські операції і будуть готуватися до швидшого закриття нового звітного періоду);
- Інтервенції Нацбанку (НБУ продовжить майже щодня продавати долар на міжбанку, щоб підтримувати курс гривні, проте це відбуватиметься у некритичних для золотовалютних резервів обсягах);
- Реакція ресурсного і валютного міжбанку на збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних.
- Поведінка пари євро/долар на світових ринках.
Курс долара в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, банкір поділився прогнозом, що буде з доларом після Великодня. На валютному ринку прогнозується відносний спокій.
Також раніше аналітики спрогнозували, що буде з курсом долара в Україні. Прогнозується, що НБУ триматиме гривню стабільною.
Нагадаємо, відбувся перелом на валютному ринку – в обмінниках знову зростає курс долара. Курс євро в обмінниках також змінив тенденцію останніх днів.
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Хто такий Олексій Козирєв?
Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.
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