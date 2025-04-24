Курс долара різко зросте: стало відомо, на скільки подорожчає валюта

Фінансовий експерт сказав, коли буде подорожчання долара і на скільки може зрости його ціна.

https://glavred.net/economics/kurs-dollara-rezko-vyrastet-stalo-izvestno-na-skolko-podorozhaet-valyuta-10658765.html Посилання скопійоване

Курс долара різко зросте/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

На скільки може подорожчати долар

Коли це станеться

В українських банках найближчими днями очікується помітна зміна курсу готівкового долара. Згідно з прогнозами, до кінця поточного робочого тижня (25 квітня) курс долара буде в межах від 40,8 до 41,8 грн. Ввечері 23 квітня банки купували цю валюту по 41,2 грн, а продавали по 41,8 грн. Тобто не виключається варіант, що знизиться курс купівлі долара.

Фінансовий експерт Олексій Козирев зазначив, що в обмінниках долар може зрости як у купівлі, так і в продажу, пише minfin.com.ua.

відео дня

За його словами, в обмінниках курс перебуватиме в межах від 40,7 до 41,75 грн. Увечері 23 квітня там визначили вартість долара у середні 41,05/41,72 грн (купівля/продаж).

"Більшість обмінників і банків через підвищені курсові ризики розширять спред по долару (різниця між курсами продажів та купівлі, – ред.) у межах від 20 до 25 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок", – зазначив експерт.

Загалом, за словами Козирева, на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори, серед яких:

Поточні господарські операції компаній та кінець місяця (цього тижня клієнти закриватимуть свої поточні господарські операції і будуть готуватися до швидшого закриття нового звітного періоду);

Інтервенції Нацбанку (НБУ продовжить майже щодня продавати долар на міжбанку, щоб підтримувати курс гривні, проте це відбуватиметься у некритичних для золотовалютних резервів обсягах);

Реакція ресурсного і валютного міжбанку на збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних.

Поведінка пари євро/долар на світових ринках.

Курс долара в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, банкір поділився прогнозом, що буде з доларом після Великодня. На валютному ринку прогнозується відносний спокій.

Також раніше аналітики спрогнозували, що буде з курсом долара в Україні. Прогнозується, що НБУ триматиме гривню стабільною.

Нагадаємо, відбувся перелом на валютному ринку – в обмінниках знову зростає курс долара. Курс євро в обмінниках також змінив тенденцію останніх днів.

Читайте також:

Хто такий Олексій Козирєв? Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред