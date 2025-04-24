У Києві та Харкові гримлять потужні вибухи - летить балістика та крилаті ракети

Міста атакують російські ударні дрони "Шахед", крилаті та балістичні ракети.

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У Києві і Харкові лунають потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

У ніч на 24 квітня Київ знову опинився під повітряною атакою з боку Росії. У різних районах столиці було чутно серію потужних вибухів. Про це повідомив мер Києва Віталіяй Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.

Ткаченко підтвердив, що оборонці неба збивають ворожі цілі над столицею.

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Крім цього, Повітряні сили повідомили, що у напрямку Києва наближається балістична ракета та крилаті ракети, які росіяни випустили із Чорного моря.

"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються. Будь ласка, подбайте про себе, залишайтесь в укриттях", - наголосив Ткаченко.

Близько 1:16 начальник Київської ОВА повідомив, що падіння уламків також зафіксували у Шевченківському, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському районі столиці.

"Виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський та Святошинський та Шевченківський райони. Ворожа атака на столицю триває", - розповів Кличко.

Незабаром Ткаченко уточнив, що у Святошинському районі загорівся житловий будинок. Крім цього, внаслідок падіння уламків у районі загорілися авто. Також горять авто у Голосіївському районі Києва, а у Шевченківському - зафіксовано займання нежитлових приміщень.

Оновлено 1:35: За словами Кличка, у Голосіївському районі зафіксовано падіння ймовірно уламків БПЛА біля житлового будинку. Також в цьому районі палають гаражі, а на іншій локації - автомобілі.

У Шевченківському районі є влучання уламків у нежитлову будівлю. У Святошинському районі, за попередньою інформацією, загорівся будинок. У дворі іншого будинку горять авто. Крім цього, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загорання гаражів.

"Всі служби прямують на місця викликів. Перебувайте в укриттях!" - написав мер столиці.

Оновлено 1:43: Кличко повідомив, що у Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину. У Шевченківському та Святошинському районах спалахнули пожежі у нежитлових приміщеннях.

Оновлено 1:44: "У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці", - мер Києва.

Оновлено 1:47: Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що столиця України перебуває під комбінованою повітряною атакою з боку російських військ. Київ зазнає масованих обстрілів, зокрема з використанням балістичних ракет, які запускаються з різних напрямків. Крім того, зберігається активність ворожих безпілотників як у повітряному просторі Києва, так і на його околицях.

"Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин", - зазначив він.

За словами Ткаченка, загроза з повітря лишатиметься актуальною протягом наступних годин. Наразі вже зафіксовано численні ураження в різних районах міста:

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки виникло дві пожежі.

У Шевченківському районі — чотири пожежі.

У Святошинському районі — щонайменше три осередки займання.

За попередніми даними, пошкоджено гаражі, житлові будинки, автомобілі. Відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких є дитина. Влучання зафіксовані по цивільній інфраструктурі.

"Все дуже серйозно. Подих російського миру в усій красі. Ставтеся до загроз максимально відповідально. На місцях працюють всі служби. Воїни, медики, рятувальники - всі знають свою роботу. Не вперше таке. Але маємо берегти себе і близьких! Перебувайте в укриттях", - додав Ткаченко.

Оновлено 1:52: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі медики госпіталізували ще одного постраждалого. У Подільському районі, за його словами, внаслідок падіння уламків загорілася нежитлова забудова, є руйнування.

Удар по Харкову

Під ворожим ударом опинився також Харків.

"Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари - будьте обережні", - написав мер міста Ігор Терехов.

Близько 1:29 росіяни знову атакували Харків.

"Повторні ракетні удари по Харкову", - заявив Терехов.

Оновлено 2:07: Міський голова повідовив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наразі уточнюються наслідки цієї атаки, поки інформації щодо постраждалих не надходило.

Реакція України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко відреагували на масовану атаку РФ по Україні.

"Росія атакує Київ, Харків та інші міста ракетами та дронами просто зараз. Путін демонструє тільки бажання вбивати. Вогонь має бути припинено. Удари по цивільних повинні припинитися", - заявив Єрмак.

Коваленко закликав громадян залишатися в укриттях.

"Росія нагадує всім, "як сильно хоче миру" просто зараз з повітря", - написав він.

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