Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Програний бій, але не битва": чому Україні не потрібне продовження перемир'я

Анна Ярославська
24 квітня 2025, 02:30
313
Важливо, щоб не "сповзла" Європа, вважає Олег Жданов.
'Програний бій, але не битва': чому Україні не потрібне продовження перемир'я
Україні зараз потрібна сильна дипломатія / Колаж: Главред, фото: Главред, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Головні тези:

  • Добре, що Україна не вляпалася у продовження "перемир'я"
  • Трамп не дасть Україні навіть іржавого патрона
  • Києву зараз потрібна сильна дипломатія

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає позитивним моментом той факт, що "перемир'я" тривало лише на Великдень і не було продовжено.

За його словами, Україна залишилася на відносно нормальних позиціях.

відео дня

"Для нас добре, що ми не вляпалися в продовження "перемир'я", на чому наполягав Трамп. Це позитив для нас. Це - програний бій, але не програна битва", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Жданов вважає, що зараз важливо, щоб не "сповзла" Європа.

"Якщо Європа залишиться з нами на тих самих позиціях, то Трамп може "відвалитися" з переговорного процесу. Взагалі, сьогодні немає сенсу триматися за Трампа. Хто ще сподівається на те, що Трамп дасть нам зброю? Трамп не дасть Україні навіть іржавого патрона! Він уже чітко і ясно сказав, що жодної військової допомоги США не надаватимуть Україні", - пояснив він.

Військовий експерт додав, що Україні зараз потрібна сильна дипломатія.

"На прикладі цього перемир'я, що не відбулося, потрібно роз'яснити і нашим партнерам, і Сполученим Штатам, у чому проблема тиску лише на одну сторону конфлікту. Якщо нам це вдасться, ми отримаємо величезний плюс; якщо не вдасться - це буде нехорошою тінню висіти на нас", - резюмував Жданов.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією в будь-якому форматі після припинення вогню.

23 квітня в Лондоні США представлять свій мирний план, який складається з семи пунктів.

Axios із посиланням на джерела пише, що США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення 2022 року.

За даними Bloomberg, мирна пропозиція США фактично заморозить лінію фронту в Україні. При цьому Росія збереже фактичний контроль над частиною решти території, яку її сили наразі займають на сході та півдні України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Олег Жданов новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Все дуже серйозно": у Києві та області палають будинки та авто, є постраждалі

"Все дуже серйозно": у Києві та області палають будинки та авто, є постраждалі

02:34Війна
У Києві та Харкові гримлять потужні вибухи - летить балістика та крилаті ракети

У Києві та Харкові гримлять потужні вибухи - летить балістика та крилаті ракети

01:16Війна
РФ атакує Україну "Калібрами", в небі - бомбардувальники Ту-95: де загроза удару

РФ атакує Україну "Калібрами", в небі - бомбардувальники Ту-95: де загроза удару

00:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

Гороскоп на завтра 24 квітня: Овнам - раптовий прибуток, Рибам - насичений день

Гороскоп на завтра 24 квітня: Овнам - раптовий прибуток, Рибам - насичений день

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Останні новини

03:32

"Будуть спроби наступу": чи є загроза відкриття РФ нового фронту

03:02

Не лише для краси: навіщо встановлюють на авто по дві вихлопні труби

02:34

"Все дуже серйозно": у Києві та області палають будинки та авто, є постраждаліВідео

02:30

"Програний бій, але не битва": чому Україні не потрібне продовження перемир'я

01:30

Сивина, зморшки і ні краплі косметики: весняна Сальма Хаєк зачарувала свіжими фото

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
01:16

У Києві та Харкові гримлять потужні вибухи - летить балістика та крилаті ракети

00:49

РФ атакує Україну "Калібрами", в небі - бомбардувальники Ту-95: де загроза удару

23 квітня, середа
23:56

Позиція США щодо Криму суперечить американській декларації: Зеленський зробив жирний натяк

23:55

"Терпіння закінчується": у Білому домі пояснили, чим Зеленський не вгодив Трампу

Реклама
23:39

Зірка "Гри престолів" зганьбився візитом до РФ - деталі

22:51

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

22:46

Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

22:41

"Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в УкраїнуВідео

22:37

Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

22:37

Місячний гороскоп на 24 квітня: як притягнути до себе гармонію та достаток

22:20

Цимбалюк відреагував на чутки про роман із відомою співачкою та можливе батьківство

22:14

"Спасибі, моє життя": чоловік Лорак ніжно звернувся до "щастя" і це не співачка

22:00

Нові нападки Трампа та зрив переговорів у Лондоні: головні новини України (дайджест)

21:59

"Навіть якщо просто зробили вигляд": чому Кравець пішла з Кварталу насправді

21:43

Україна поставила умову США: Єрмак розкрив деталі зустрічі з представником Трампа

Реклама
21:33

США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує

21:22

Росія готова "миттєво припинити війну" за однієї умови - що вигадали в Кремлі

20:44

Вийде у 10 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт тірамісу з черствих пасок

20:41

Україна висунула жорстку вимогу: ЗМІ розкрили документ, який розізлив США

20:16

Принцу Луї сім: палац показав симпатичного беззубого хлопцяВідео

20:06

Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву "Шахедів"

19:50

Не просто гігієна: ветеринар розповів, чому коти постійно вилизують шерсть

19:40

"Вріже" похолодання і побільшає опадів: коли Україну атакує сильна негода

19:37

Які електроприлади не можна вмикати в подовжувач: поради експертів

19:33

"Нема чим хвалитися": Трамп обурився "запальною заявою" Зеленського про Крим

19:14

Крим може стати "спірною територією" в рамках угоди з РФ - які будуть наслідки

19:00

Визнання Криму російським не зупинить війну, Путін спробує нарізати Україну, як саляміПогляд

18:58

"Це не наша війна": у Трампа зробили гучну заяву про досягнення миру в Україні

18:36

Бред Пітт передумав одружуватися з Інес Де Рамон - ЗМІ

18:34

"Застосовуватиметься метод нарізування салямі": що буде, якщо Київ піде на поступки

18:19

Плоди будуть великими й м'ясистими: чим підживити солодкий перець

18:07

Мирні переговори у Лондоні: Єрмак розповів, яких результатів вдалось досягти

17:35

В центрі Москви пролунали потужні вибухи, почалась велика пожежа - перші деталіВідео

17:19

"Було дуже складно": Марія Кравець зізналася, як на неї вплинула кар'єра мами

17:18

Понад 30 історій на великому екрані: кінофестиваль Миколайчук OPEN покаже 32 короткометражні фільми

Реклама
17:18

Водії навіть не підозрюють: що означає логотип Audi та чому на емблемі 4 кільця

17:12

Українське мистецтво підкорює Європу

16:46

"Терорист": дружина Остапчука назвала суму "відступних", яку отримала колишня

16:37

Увірвуться бідність і проблеми: що в жодному разі не можна робити у Світлий четвер

16:37

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

16:35

РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході

16:33

Чи змінеться мобілізаційний вік: в Раді зробили важливу заяву

16:21

Як правильно помити підставку для ножів: простий і ефективний спосіб

16:12

З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни

16:06

Світлий четвер: що можна і не можна робити 24 квітня, прикмети

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти