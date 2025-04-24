'Програний бій, але не битва': чому Україні не потрібне продовження перемир'я

Важливо, щоб не "сповзла" Європа, вважає Олег Жданов.

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Україні зараз потрібна сильна дипломатія / Колаж: Главред, фото: Главред, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Головні тези:

Добре, що Україна не вляпалася у продовження "перемир'я"

Трамп не дасть Україні навіть іржавого патрона

Києву зараз потрібна сильна дипломатія

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає позитивним моментом той факт, що "перемир'я" тривало лише на Великдень і не було продовжено.

За його словами, Україна залишилася на відносно нормальних позиціях.

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"Для нас добре, що ми не вляпалися в продовження "перемир'я", на чому наполягав Трамп. Це позитив для нас. Це - програний бій, але не програна битва", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Жданов вважає, що зараз важливо, щоб не "сповзла" Європа.

"Якщо Європа залишиться з нами на тих самих позиціях, то Трамп може "відвалитися" з переговорного процесу. Взагалі, сьогодні немає сенсу триматися за Трампа. Хто ще сподівається на те, що Трамп дасть нам зброю? Трамп не дасть Україні навіть іржавого патрона! Він уже чітко і ясно сказав, що жодної військової допомоги США не надаватимуть Україні", - пояснив він.

Військовий експерт додав, що Україні зараз потрібна сильна дипломатія.

"На прикладі цього перемир'я, що не відбулося, потрібно роз'яснити і нашим партнерам, і Сполученим Штатам, у чому проблема тиску лише на одну сторону конфлікту. Якщо нам це вдасться, ми отримаємо величезний плюс; якщо не вдасться - це буде нехорошою тінню висіти на нас", - резюмував Жданов.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією в будь-якому форматі після припинення вогню.

23 квітня в Лондоні США представлять свій мирний план, який складається з семи пунктів.

Axios із посиланням на джерела пише, що США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення 2022 року.

За даними Bloomberg, мирна пропозиція США фактично заморозить лінію фронту в Україні. При цьому Росія збереже фактичний контроль над частиною решти території, яку її сили наразі займають на сході та півдні України.

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