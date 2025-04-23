'Терпіння закінчується': у Білому домі пояснили, чим Зеленський не вгодив Трампу

Трамп не просить Київ визнавати Крим російським, а закликає обидві сторони сісти за стіл переговорів, заявила речниця Білого дому.

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Трамп розчарований темпами переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Левітт:

Трамп розчарований темпами переговорів щодо припинення війни в Україні

Зеленський рухається в неправильному напрямку

Трамп не просить Україну визнавати Крим частиною Росії, а хоче, щоб Київ сів за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп розчаруваний темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Американський лідер вважає, що президент України Володимир Зеленський рухається у неправильному напрямку. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, пише Reuters.

Левітт зазначила, що терпіння президента США "вичерпується", адже Трамп прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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"Він хоче зробити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися, але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни хотіли цього. І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", - сказала вона.

При цьому Левітт відкинула припущення, що Трамп нібито вимагає від України поступок у вигляді визнання Криму частиною Росії.

"Як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив Росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього від них не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, визнаючи, що ця війна надто довго була жорстокою. Для укладання хорошої угоди обидві сторони мають піти трохи незадоволеними", - пояснила речниця Білого дому.

Також Левітт розкритикувала підхід президента Зеленського до перемовин, звинувативши його у намаганні "вести ці мирні переговори через пресу". На її думку, подібна публічність "неприйнятна" для президента.

"Команда президента з національної безпеки, його радники, вклали значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля. І вистачить. Президент розчарований. Його терпіння закінчується", - додала вона.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Мирні переговори і питання Криму - новини за темою

Як повідомляв Главред, США просувають мирний план, який передбачає визнання Криму частиною Росії та "заморожування" лінії фронту. Згідно з цим планом, також розглядається можливість пом'якшення санкцій проти РФ в обмін на припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що серед пропозицій США є припинення вогню, територіальні поступки та відмова від вступу до НАТО. Зеленський наголосив, що Крим — це частина України, тому Київ ніколи не визнає його анексії.

У той же час, державний секретар США Марко Рубіо скасував свою поїздку до Лондона, де планувались переговори щодо завершення війни. Як повідомляє CNN, причиною цього стало те, що українська сторона відмовилася підтримати ключовий пункт плану Дональда Трампа — визнання російського контролю над Кримом.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію, заявивши, що твердження Зеленського про юридичне невизнання Криму як частини РФ є "дуже шкідливими" для мирних переговорів. У своєму пості на Truth Social Трамп зазначив, що Крим "був втрачений ще багато років тому" за президента Обами і тепер "не є предметом обговорення".

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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