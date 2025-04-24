Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ми зустрінемося з ним": Трамп назвав імовірні терміни переговорів із Путіним

Олексій Тесля
24 квітня 2025, 09:10
1035
Президент США Дональд Трамп планує візит на Близький Схід
'Ми зустрінемося з ним': Трамп назвав імовірні терміни переговорів із Путіним
Дональд Трамп планує зустріч із Володимиром Путіним / колаж: Главред, фото скріншот

Важливо:

  • Трамп може зустрітися з Путіним після поїздки в ОАЕ
  • Президент США планує візит на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп прокоментував ймовірні терміни зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава Білого дому заявив, що може зустрітися з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

відео дня

"Це можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - сказав президент США.

Як відомо, поїздка Трампа на Близький Схід запланована на 13-16 травня, вона стане його другою зарубіжною поїздкою під час другого терміну на посаді після запланованого візиту до Риму на похорон Папи Римського.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія стала місцем проведення переговорів, на яких обговорюються ймовірні сценарії припинення вогню.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію та Велику Британію.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітня

"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітня

09:38Війна
Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФ

Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФ

08:13Україна
Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто

Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто

08:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Китайський гороскоп на сьогодні 24 квітня: Щурам - занепокоєння, Мавпам - нещастя

Китайський гороскоп на сьогодні 24 квітня: Щурам - занепокоєння, Мавпам - нещастя

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Створені одне для одного: 3 пари, у яких кохання, що буває раз у житті

Створені одне для одного: 3 пари, у яких кохання, що буває раз у житті

Останні новини

09:50

Розсекречено другу назву Дніпра: історик розповів, як річка називалась спочатку

09:49

YUNA-2025: повний список переможців премії

09:38

"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітняФото

09:10

"Ми зустрінемося з ним": Трамп назвав імовірні терміни переговорів із Путіним

09:00

"Бабка хайпує": путіністка Доліна розкритикувала вокал Крістіни Агілери

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
08:13

Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФФотоВідео

08:13

Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та автоФото

08:12

Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

08:00

Україна потрапила у справжній цугцванг, залишилося лише два сценаріїПогляд

Реклама
07:13

У Харкові - 19 "прильотів", місто двічі за ніч було під ударом РФ: що відомоФотоВідео

06:34

Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людейФото

06:10

Триває гра "хто зірве перемир’я": що відбувається насправдіПогляд

05:02

Вчені назвали 6 снів найпоширеніших снів та розкрили їх справжнє значення

04:30

Постільна білизна стане м’якшою та зручнішою: що потрібно покласти в пралку

04:02

РФ запустила другу хвилю ракет: Ту-95 виконали маневри, з моря летять "Калібри"

04:01

Дорого, чи надто небезпечно: чому зараз не літають на Місяць

03:32

"Будуть спроби наступу": чи є загроза відкриття РФ нового фронту

03:02

Не лише для краси: навіщо встановлюють на авто по дві вихлопні труби

02:34

"Все дуже серйозно": у Києві та області палають будинки та авто, є постраждаліВідео

02:30

"Програний бій, але не битва": чому Україні не потрібне продовження перемир'я

Реклама
01:30

Сивина, зморшки і ні краплі косметики: весняна Сальма Хаєк зачарувала свіжими фото

01:16

У Києві та Харкові гримлять потужні вибухи - летить балістика та крилаті ракети

00:49

РФ атакує Україну "Калібрами", в небі - бомбардувальники Ту-95: де загроза удару

23 квітня, середа
23:56

Позиція США щодо Криму суперечить американській декларації: Зеленський зробив жирний натяк

23:55

"Терпіння закінчується": у Білому домі пояснили, чим Зеленський не вгодив Трампу

23:39

Зірка "Гри престолів" зганьбився візитом до РФ - деталі

22:51

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

22:46

Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

22:41

"Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в УкраїнуВідео

22:37

Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

22:37

Місячний гороскоп на 24 квітня: як притягнути до себе гармонію та достаток

22:20

Цимбалюк відреагував на чутки про роман із відомою співачкою та можливе батьківство

22:14

"Спасибі, моє життя": чоловік Лорак ніжно звернувся до "щастя" і це не співачка

22:00

Нові нападки Трампа та зрив переговорів у Лондоні: головні новини України (дайджест)

21:59

"Навіть якщо просто зробили вигляд": чому Кравець пішла з Кварталу насправді

21:43

Україна поставила умову США: Єрмак розкрив деталі зустрічі з представником Трампа

21:33

США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує

21:22

Росія готова "миттєво припинити війну" за однієї умови - що вигадали в Кремлі

20:44

Вийде у 10 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт тірамісу з черствих пасок

20:41

Україна висунула жорстку вимогу: ЗМІ розкрили документ, який розізлив США

Реклама
20:16

Принцу Луї сім: палац показав симпатичного беззубого хлопцяВідео

20:06

Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву "Шахедів"

19:50

Не просто гігієна: ветеринар розповів, чому коти постійно вилизують шерсть

19:40

"Вріже" похолодання і побільшає опадів: коли Україну атакує сильна негода

19:37

Які електроприлади не можна вмикати в подовжувач: поради експертів

19:33

"Нема чим хвалитися": Трамп обурився "запальною заявою" Зеленського про Крим

19:14

Крим може стати "спірною територією" в рамках угоди з РФ - які будуть наслідки

19:00

Визнання Криму російським не зупинить війну, Путін спробує нарізати Україну, як саляміПогляд

18:58

"Це не наша війна": у Трампа зробили гучну заяву про досягнення миру в Україні

18:36

Бред Пітт передумав одружуватися з Інес Де Рамон - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти