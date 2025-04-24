'Ми зустрінемося з ним': Трамп назвав імовірні терміни переговорів із Путіним

Президент США Дональд Трамп планує візит на Близький Схід

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Дональд Трамп планує зустріч із Володимиром Путіним / колаж: Главред, фото скріншот

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Трамп може зустрітися з Путіним після поїздки в ОАЕ

Президент США планує візит на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп прокоментував ймовірні терміни зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава Білого дому заявив, що може зустрітися з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

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"Це можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - сказав президент США.

Як відомо, поїздка Трампа на Близький Схід запланована на 13-16 травня, вона стане його другою зарубіжною поїздкою під час другого терміну на посаді після запланованого візиту до Риму на похорон Папи Римського.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія стала місцем проведення переговорів, на яких обговорюються ймовірні сценарії припинення вогню.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію та Велику Британію.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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