РФ атакує Україну 'Калібрами', в небі - бомбардувальники Ту-95: де загроза удару

В ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили запуск крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря по території України. Також відбувся зліт групи бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
"З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів", - попередили військові.
Наразі зафіксовано групу ракет, які вже перебувають у повітряному просторі України. За інформацією моніторингових каналів, близько 8 ракет рухається через Миколаївщину у напрямку Кіровоградщини.
О 0:56 Повітряні сили повідомили, що група ракет перебуває на Черкащині і тримає курс на Київщину. Також ракета на заході Дніпропетровщини прямує на схід, а ракета з півночі Кіровоградщини рухається у напрямку Черкащини.
Станом на 1:01 група ракет перебуває на Київщині - в районі Білої Церкви. З Кагарлика ракетни рухаються на Київ. Ракета на півночі Дніпропетровщини курсує на Харківщину, а з Черкащини - на Київщину.
Близько 1:05 військові ПС повідомили про загрозу балістичного озброєння зі сходу.
"Швидкісна на Київ зі сходу", - йдеться у повідомленні.
О 1:36 Повітряні сили попередили, що відбулися пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації РФ.
Зліт Ту-95МС з аеродрому "Оленья"
Водночас моніторингові канали повідомили про виліт 3 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського військового аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Саме ці літаки найчастіше застосовуються Росією для запуску ракет Х-101/Х-555 по українських містах.
Якщо цей виліт є бойовим, то, за прогнозами, запуск ракет відбудеться орієнтовно між 03:30 та 04:30. Вхід крилатих ракет у повітряний простір України — близько 04:30–05:30.
Атаки РФ по Україні - новини за темою
Нагадаємо, у ніч на 1 квітня Росія не завдавала ударів дронами-камікадзе по Україні. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що ворог накопичує безпілотники для майбутніх масованих атак.
Як повідомляв Главред, розвідка НАТО фіксує активне виробництво ракет у Росії. Ворог накопичує ракети для майбутніх масованих ударів, попри тимчасове зменшення атак. Крім власного виробництва, Москва закуповує ракети у Північної Кореї.
Увечері 22 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеса, Полтава, Харків і Київська область. В Одесі внаслідок удару спалахнули пожежі, постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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