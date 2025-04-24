РФ атакує Україну 'Калібрами', в небі - бомбардувальники Ту-95: де загроза удару

Росія атакує Україну крилатими ракетами.

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Росія атакує Україну крилатими ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

В ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили запуск крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря по території України. Також відбувся зліт групи бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

"З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів", - попередили військові.

Наразі зафіксовано групу ракет, які вже перебувають у повітряному просторі України. За інформацією моніторингових каналів, близько 8 ракет рухається через Миколаївщину у напрямку Кіровоградщини.

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О 0:56 Повітряні сили повідомили, що група ракет перебуває на Черкащині і тримає курс на Київщину. Також ракета на заході Дніпропетровщини прямує на схід, а ракета з півночі Кіровоградщини рухається у напрямку Черкащини.

Станом на 1:01 група ракет перебуває на Київщині - в районі Білої Церкви. З Кагарлика ракетни рухаються на Київ. Ракета на півночі Дніпропетровщини курсує на Харківщину, а з Черкащини - на Київщину.

Близько 1:05 військові ПС повідомили про загрозу балістичного озброєння зі сходу.

"Швидкісна на Київ зі сходу", - йдеться у повідомленні.

О 1:36 Повітряні сили попередили, що відбулися пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації РФ.

Зліт Ту-95МС з аеродрому "Оленья"

Водночас моніторингові канали повідомили про виліт 3 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського військового аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Саме ці літаки найчастіше застосовуються Росією для запуску ракет Х-101/Х-555 по українських містах.

Якщо цей виліт є бойовим, то, за прогнозами, запуск ракет відбудеться орієнтовно між 03:30 та 04:30. Вхід крилатих ракет у повітряний простір України — близько 04:30–05:30.

Атаки РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня Росія не завдавала ударів дронами-камікадзе по Україні. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що ворог накопичує безпілотники для майбутніх масованих атак.

Як повідомляв Главред, розвідка НАТО фіксує активне виробництво ракет у Росії. Ворог накопичує ракети для майбутніх масованих ударів, попри тимчасове зменшення атак. Крім власного виробництва, Москва закуповує ракети у Північної Кореї.

Увечері 22 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеса, Полтава, Харків і Київська область. В Одесі внаслідок удару спалахнули пожежі, постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

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