Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

Леся Нікітюк здивувала своїм виглядом.

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Леся Нікітюк - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Коротко:

Леся Нікітюк показалася в купальнику

Ведуча знову приховала живіт

Українська відома ведуча Леся Нікітюк показала, як провела час у Хмельницькому, звідки вона родом.

На своїй сторінці в Instagram Леся опублікувала фото під час прийому сонячних ванн.

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Ведуча показалася в чорному купальнику і сонцезахисних окулярах, прикривши голову білою накидкою.

"Вдома", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк у купальнику / фото: скрін instagram.com, Леся Нікітюк

Нагадаємо, останнім часом з'явилися новини про те, що Нікітюк вагітна, шанувальники навіть припустили, що саме тому так швидко Дмитро Бабчук освідчився їй.

Як Лесі Нікітюк коханий освідчився / instagram.com, Леся Нікітюк

Ведуча вже деякий час показується в одязі вільного крою та не коментує особисте життя.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наталя Могилевська показала шанувальникам затишний сімейний контент. Артистка поділилася, як вона піклується про освіту своїх прийомних дочок. Молодша донька артистки - Софія - із задоволенням займається англійською.

А також після тривалої тиші український відомий співак Панас Буйний потішив шанувальників новиною - він розпочав роботу над новою піснею. Також Панас із гумором поділився власним вокальним лайфхаком: записувати вокал натщесерце - мовляв, так звучання виходить чистішим.

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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