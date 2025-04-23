Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

Коротко:
- Леся Нікітюк показалася в купальнику
- Ведуча знову приховала живіт
Українська відома ведуча Леся Нікітюк показала, як провела час у Хмельницькому, звідки вона родом.
На своїй сторінці в Instagram Леся опублікувала фото під час прийому сонячних ванн.
Ведуча показалася в чорному купальнику і сонцезахисних окулярах, прикривши голову білою накидкою.
"Вдома", - написала Нікітюк.
Нагадаємо, останнім часом з'явилися новини про те, що Нікітюк вагітна, шанувальники навіть припустили, що саме тому так швидко Дмитро Бабчук освідчився їй.
Ведуча вже деякий час показується в одязі вільного крою та не коментує особисте життя.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наталя Могилевська показала шанувальникам затишний сімейний контент. Артистка поділилася, як вона піклується про освіту своїх прийомних дочок. Молодша донька артистки - Софія - із задоволенням займається англійською.
А також після тривалої тиші український відомий співак Панас Буйний потішив шанувальників новиною - він розпочав роботу над новою піснею. Також Панас із гумором поділився власним вокальним лайфхаком: записувати вокал натщесерце - мовляв, так звучання виходить чистішим.
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Хто така Леся Нікітюк?
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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