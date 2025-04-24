"Будуть спроби наступу": чи є загроза відкриття РФ нового фронту

Останні півроку в РФ скаржаться на конфлікти в армії та брак людей, каже Іван Ступак.

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/ Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, МО РФ

Важливе із заяв Ступака:

Буде спроба наступу РФ на Покровському напрямку

У РФ просто немає зараз можливостей для "сюрпризів" на фронті

У країни-агресора немає ресурсів для того, щоб відкривати ще один фронт, заявив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

"Так, будуть спроби наступу на Покровському напрямку, будуть дотискати Запорізьке, але щоб зібрати, умовно кажучи, 200 тисяч нових людей і піти, наприклад, до Чернігівської області - на сьогодні це просто нереально, з огляду на наявні відкриті дані", - наголосив він у коментарі Фокусу.

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Водночас експерт каже, що у РФ просто немає зараз можливостей для "сюрпризів" на фронті. За словами Ступака, останні півроку російські військові експерти скаржаться на конфлікти в армії і брак людей.

"І знову повертаюся до тези, яку не раз озвучував: величезна тривога у них пов'язана з тим, що через великі втрати на деяких ділянках фронту вони можуть оголити інші напрямки. Це реально може призвести до повторення ситуації, як у Харківській області 2022 року - фланг посиплеться. Саме цього дуже бояться російські воєнкори - не ті, що в студіях сидять, а ті, хто їздить по фронтах, бачить ситуацію на власні очі", - додав співрозмовник.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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