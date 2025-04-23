Україна поставила умову США: Єрмак розкрив деталі зустрічі з представником Трампа

Україна на зустрічі зі спецпредставником США назвала головну умову мирних переговорів.

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Україна довела свою позицію до США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Україна провела переговори зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом

Припинення вогню — перший крок до справедливого і тривалого миру

Україна не поступиться своїми принциповими позиціями щодо суверенітету та територіальної цілісності

Українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Україна чітко окреслила свою позицію: припинення вогню має стати першим кроком до початку мирних переговорів. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа", - зазначив він. відео дня

Єрмак заявив, що за будь-яких обставин Україна не поступиться своїми принциповими позиціями під час майбутніх переговорів, адже ці позиції є основою її суверенітету та територіальної цілісності. Крім того, в ході перемовин Україна домовилася продовжувати діалог та регулярні контакти з США для досягнення миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що у Лондоні відбулися три важливі зустрічі:

Двостороння зустріч з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії — Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Багатостороння розмова з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики — Великої Британії (Джонатан Пауелл), Франції (Еммануель Бонн) і Німеччини (Єнс Пльотнер). Зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України, генералом Кітом Келлогом.

Сибіга зазначив, що під час переговорів Україна підтвердила свою відданість мирним зусиллям, які координуються за лідерства президента США Дональда Трампа, та висловила готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Він наголосив, що під час зустрічі з генералом Келлогом відбувся конструктивний обмін думками щодо шляху до завершення війни.

"Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети", - наголосив глава МЗС.

Також Сибіга підкреслив, що Україна продовжуватиме регулярний діалог з міжнародними союзниками задля забезпечення стійкого миру на основі принципів суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог позитивно оцінив перемовини в Лондоні.

"Настав час рухатися вперед у виконанні військової директиви президента Трампа щодо України та Росії: припинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце", - написав він.

Спецпредставники США / Інфографіка: Главред

Переговори в Лондоні 23 квітня - новини за темою

Як повідомляв Главред, 23 квітня в Лондоні пройшли переговори між Україною та низкою європейських держав, присвячені пошукам шляхів досягнення справедливого миру. Передбачалося, що до обговорень долучиться і низка представників Сполучених Штатів, однак прибув тільки спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Державний секретар США Марко Рубіо не приїхав до Лондона. За даними ЗМІ, причиною стала жорстка позиція України щодо неприйнятності компромісів у питанні Криму.

Попри це, Україна залишається прихильною до зусиль Трампа щодо врегулювання війни. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі в Лондоні з радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони обговорили спільне бачення досягнення справедливого і стійкого миру та домовилися продовжити дипломатичні консультації.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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