Цимбалюк відреагував на чутки про роман із відомою співачкою та можливе батьківство

Тарас Цимбалюк висловив свою версію подій.

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Роман Тараса Цимбалюка і СолоХи - актор прокоментував чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Коротко:

Тарасу Цимбалюку приписували роман із СолоХою

Актор висловив свою думку з цього приводу

Український актор Тарас Цимбалюк став учасником пікантного скандалу - джерело з театральних кіл повідомило УНІАН, що він та його партнерка по виставі "Наші Кайдаші", співачка СолоХа, нібито завели роман. Зараз артистка вагітна третьою дитиною, і ймовірне батьківство приписують саме Цимбалюку.

Представник СолоХи офіційно коментувати чутки відмовився, але побічно їх спростував. Тепер свою думку з цього приводу висловив сам актор.

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У своєму блозі в Instsgram він опублікував ролик, у якому пов'язав підвищений інтерес до його особистого життя з його майбутньою участю в романтичному реаліті-шоу "Холостяк". Цимбалюк зазначив, що активність на майданчиках на кшталт TikTok, пов'язана з його ім'ям, йому до душі, а ось плітки дивують.

"Тобі приписують романи абсолютно зі всіма жінками, які з'являються у кадрі, на сцені, просто поруч. І моє улюблене: просто якісь [люди] розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз у своєму житті на репетиції, де я, власне, з нею і познайомився, від тебе вагітна. Ну все, вірю. Дійсно, мабуть я все-таки "холостяк", - розмірковує актор.

Роман Тараса Цимбалюка і СолоХи - актор прокоментував чутки / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Хто такий Тарас Цимбалюк? Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

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