Вибухи сколихнули Житомир і передмістя: подробиці нічного обстрілу

Які наслідки зазнала Житомирщина під час комбінованого удару РФ.

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Житомирщина пережила нічну атаку / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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РФ завдала кілька повітряних ударів по області

Пошкоджено житло, техніку ДСНС та приватні гаражі

Влада організувала допомогу постраждалим

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет і дронів. Вибухи лунали й на Житомирщині — про це повідомляє Суспільне Житомир.

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Повітряну тривогу в регіоні оголосили за кілька хвилин до півночі 23 квітня. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, тривога була пов’язана з прольотом безпілотників поблизу меж Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Пуски крилатих ракет типу "Калібр" були зафіксовані з акваторії Чорного моря, а вже о 01:08 стало відомо про їхній напрям на Житомирську область з боку Вінниччини.

Через декілька хвилин у Житомирі та передмістях пролунали потужні вибухи, після яких було чути ще серію детонацій. Атака тривала — згодом на область знову летіли "шахеди", а в місті знову було чути вибухи.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про наслідки обстрілу:

"Росія знов демонструє світові те, що вона розуміє під прагненням до миру. Сьогодні вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках. Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 квадратних метрів. До гасіння залучено 46 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Наразі триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла, працює комісія задля оперативного оформлення заявок на отримання коштів для відновлення. Дякуємо нашим рятувальникам та захисникам за їх героїзм", — зазначив він у своєму Telegram.

У ДСНС додали, що під час повторного удару російської армії по пожежному підрозділу було поранено 39-річного рятувальника, який прибув на місце події для гасіння вогню.

Гасіння пожежі / Фото: ДСНС

Про інші наслідки комбінованої атаки повідомила "Укрзалізниця". За її даними, внаслідок обстрілу постраждали двоє працівників — провідник у Житомирі та машиніст у Києві.

Пошкодження / Фото: Укрзалізниця

Їхній стан задовільний, постраждалих наразі оглядають медики. Також у Києві та на Харківщині зафіксовано пошкодження технічної колії та адміністративних і технічних будівель залізниці.

Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти вдарили по виробничому підприємству міста.

"У Харкові було влучання 7 крилатих ракет. Крім цього було влучання і 12 "Шахедів", - зазначив він.

Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та авто.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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