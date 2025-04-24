РФ запустила другу хвилю ракет: Ту-95 виконали маневри, з моря летять 'Калібри'

РФ запустила нову групу "Калібрів" з Чорного моря.

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Ту-95МС здійснили ймовірні пуски ракет / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, ймовірно, здійснили пуски ракет типу Х-101/Х-55 вранці 24 квітня. Про це повідомили моніторингові канали.

За попередньою інформацією, пуски крилатих ракет здійснено з району Саратовської області. Пуск здійснили усі 6 ворожих бомбардувальників Ту-95МС.

"Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємось за годину, близько 04:20", - йдеться у повідомленні.

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Очікується, що ракети можуть наблизитись до українського повітряного простору в найближчі години. За прогнозами, ракети випущені із бомбардувальників, з'являться біля кордонів України близько 04:20-04:40.

Крім цього, монітори повідомили, що росіяни запуслини нову групу крилатих ракет, попередньо типу "Калібр", із Чорного моря. Зараз ракети перелітають Кіровоградську область у північно-західному напрямку.

За даними Повітряних сил, перші ракети з Ту-95 летять через Сумщину на Чернігівщину.

Атака РФ по Україні - останні новини

У ніч на 24 квітня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря, а також з аеродрому "Оленья" вивели стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Атака була спрямована на Київ та Харків, де в кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та на автостоянках. За попередніми даними, щонайменше 21 особа постраждала.

У Харкові місто зазнало ударів з боку щонайменше семи ракет, в результаті чого пошкоджено кілька приватних будинків. Пізніше атакували й дрони.

Як повідомляв Главред, розвідка НАТО зафіксувала збільшення виробництва ракет в Росії, що свідчить про накопичення запасів для майбутніх масованих атак. Росія також отримує ракети від Північної Кореї, що дозволяє їй підтримувати високий рівень ударних можливостей, навіть попри тимчасове зниження інтенсивності атак.

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Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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