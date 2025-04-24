На Росію налетіли дрони: виробництво ракетних комплексів опинилось під загрозою

Вибухи пролунали у Коломні, де також виробляють ЗРК.

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Дрони могли уразити важливе підприємство РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

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Мешканці Коломни повідомили про вибухи і спалахи в небі

Ймовірно, дрони атакували підприємство, яке виробляє озброєння

В Міноборони заявили про збиття дронів

У ніч на 24 квітня у Коломні, що в країні-агресорці Росії, пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака.

Справа в тому, що підприємство спеціалізується на виробництві переносних зенітних ракетних комплексів, протитанкових ракетних комплексів, оперативно-тактичних ракетних комплексів та комплексів активного захисту.

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Місцеві мешканці заявили, що чули звуки роботи ППО, а також опублікувати кадри, на яких чутно, як летить дрон, лунають вибухи та постріли.

Офіційно влада РФ спершу не коментувала атаку, однак згодом у Міноборони країни-агресорки традиційно відзвітували про успішну роботу ППО, яка нібито збила два дрони у межах Московської області.

Атаки дронів на російські об'єкти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України дві доби успішно проводили далекобійну атаку по одному й тому ж об'єкту РФ - пункту постійної дислокації 112-ої ракетної бригади, яке знаходиться у місті Шуя Івановської області.

Напередодні також у Володимирській області країни-агресорки Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі Кіржача та Барсового повідомили про звуки детонації зенітно-керованих ракет, внаслідок удару по 51 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії.

Раніше, внаслідок удару дронів по селищі Нікольське постраждали щонайменше 10 бійців РФ, яких доправили до лікарні, а також пошкоджено автотранспорт ворога, зокрема щонайменше 3 великих транспортних засоби.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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